OM : Darryl Bakola sur le départ à Francfort ?

À l’Olympique de Marseille, le mercato hivernal pourrait bien faire basculer l’avenir de l’un des minots les plus prometteurs du centre de formation : Darryl Bakola. Alors que le club travaille actuellement sur plusieurs dossiers de prolongations notamment celles de Robinio Vaz et Tadjidine Mmadi. Le jeune milieu, lié à l’OM jusqu’en 2027, semble se trouver à un véritable tournant de sa jeune carrière.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Bakola ne place pas l’aspect financier au centre de ses préoccupations. Pour lui, l’essentiel se joue ailleurs : il veut du terrain, des responsabilités, et surtout des perspectives sportives claires. Et c’est précisément ce que l’hiver pourrait lui enlever… ou lui offrir.

Un nouveau milieu ciblé : une menace directe pour Bakola ?

L’OM chercherait activement à recruter un milieu de terrain dès janvier. Le constat est clair : le secteur manque d’intensité, un point que le club souhaite renforcer en priorité.

Problème : ce recrutement pourrait faire reculer Bakola dans la hiérarchie, lui qui espère justement grappiller des minutes et s’affirmer dans la rotation. À 17 ans, le minot sent que son moment approche mais l’arrivée d’un nouveau concurrent pourrait brutalement refermer cette fenêtre.

Pour un jeune en quête de temps de jeu, ce type de décision sportive peut peser lourd. Très lourd.

Une issue qui dépend d’un départ… et pas de n’importe qui

Un scénario pourrait changer la donne : le départ d’un cadre. Et dans les discussions internes, le nom de Geoffrey Kondogbia revient avec insistance comme possible point de bascule.

Si le milieu expérimenté venait à quitter le club cet hiver, Bakola verrait soudain s’ouvrir un espace précieux dans la rotation marseillaise. Le kind of opportunité qui peut accélérer une carrière.

Mais si tout le monde reste… alors la question se posera : Bakola devra-t-il envisager un départ pour continuer à progresser ailleurs ?

Un hiver décisif pour un talent à ne pas gâcher

Une chose est certaine : l’avenir de Darryl Bakola à Marseille dépendra largement des choix opérés dans les prochaines semaines.

Prolongation, prêt, montée en puissance ou départ… le dossier s’annonce brûlant.

Sachant que l’Eintracht Francfort serait déjà sur les rangs en cas de non prolongation de Darryl Bakola à l’OM.

À l’OM, on sait que les minots ne demandent qu’une chose : une vraie chance. À Pablo Longoria et à son staff de prouver qu’ils sont prêts à la leur offrir.