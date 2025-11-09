OM : Benatia a pris une très grosse résolution… à cause de l’OL
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : Benatia a pris une très grosse résolution… à cause de l’OL

Medhi Benatia (OM).
William Tertrin
9 novembre 2025

Après la victoire de l’OM face à Brest au Vélodrome, Medhi Benatia a annonce une nouvelle priorité. Et l’OL n’y est pas pour rien…

Après une série compliquée, l’OM s’est rassuré face à Brest ce samedi avec une victoire très convaincante (3-0). Nouveau leader de Ligue 1 en attendant le résultat du PSG, le club phocéen aborde la trêve internationale avec sérénité, mais aussi avec un nouvel objectif pour viser encore plus haut. En effet, en zone mixte après la victoire contre le SB29, le directeur du football Medhi Benatia a lâché sa nouvelle priorité, tout en visant indirectement plusieurs clubs, à commencer par l’OL.

« Il y a un travail qui est fait, qu’on va essayer d’amplifier encore. Une des premières choses que j’ai dites quand j’ai pris la responsabilité du centre de formation, c’est d’essayer de mettre la main sur tous les talents de la région. On a beaucoup trop vu ces derniers temps des bons joueurs de la région signer à Lyon, Monaco, Nice », a-t-il confié, lui qui a vu les jeunes Vaz, Bakola, et Mmadi entrer en jeu contre Brest au Vélodrome.

L’OM bientôt plus en capacité de dépenser beaucoup ?

Benatia a également insisté sur la nécessité de bâtir un projet solide et crédible autour des jeunes, soulignant l’importance de la confiance et de la cohérence dans le discours du club : « Quand tu vas voir les parents et que tu leur vends un projet, il faut que ce soit un projet stable aussi, que tu puisses leur démontrer qu’un jeune joueur qui a les qualités va jouer. Je suis père de famille, si je ne suis pas convaincu, je ne vais pas envoyer mon enfant. Aujourd’hui, à travers tout ce qu’on met en place, le travail spécifique, l’accompagnement, c’est un projet qu’on peut mettre sur la table, on peut parler du projet Olympique de Marseille. Les jeunes, c’est devenu ma priorité et je n’ai pas honte de le dire ».

Conscient du contexte économique incertain du football français, notamment autour des droits TV, Medhi Benatia a ajouté : « Je pense qu’avec les problèmes qu’on rencontre avec les droits TV etc, peut-être que demain, même l’OM ne pourra plus se permettre de mettre beaucoup d’argent sur des gros transferts. Dans ce cas-là, il faudra avoir des jeunes forts. C’est pour ça que je leur dis tous les jours que c’est le futur du club et j’y crois dur comme fer ».

Le message est passé, les minots sont prévenus !

Ligue 1OLOM
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Medhi Benatia (OM).
Ligue 1...

OM : Benatia a pris une très grosse résolution… à cause de l’OL

Par William Tertrin
Patrik Carlgren et Tylel Tati lors du match entre Le Havre et le FC Nantes.
FC Nantes...

Le FC Nantes s’est-il rassuré au Havre ?

Par Raphaël Nouet
Pierre Sage avant le match du RC Lens à Auxerre.
Mercato...

RC Lens : Pierre Sage vend la mèche pour le mercato d’hiver

Par William Tertrin
Real Madrid Mercato : un crack à 70 M€ a recalé les Merengue… et s’en félicite aujourd’hui
Mercato...

Real Madrid Mercato : un crack à 70 M€ a recalé les Merengue… et s’en félicite aujourd’hui

Par William Tertrin
RC Lens : Thauvin rappelé en équipe de France, pourquoi c’est une fausse bonne nouvelle
Equipe de France...

RC Lens : Thauvin rappelé en équipe de France, pourquoi c’est une fausse bonne nouvelle

Par William Tertrin
Joshua Duffus saluant les supporters de l'ASSE après le succès à Troyes.
ASSE...

ASSE : Duffus rassure après son festival à Troyes

Par Raphaël Nouet
La joie des Parisiens après leur succès au Groupama Stadium la saison dernière.
Ligue 1...

Le PSG sur la route d’un record face à l’OL

Par Raphaël Nouet
Le journaliste Pierre Ménès avant un match à la Meinau.
Ligue 1...

Ménès s’enflamme pour Sage, Saïd désigne la grande qualité du RC Lens

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, applaudissant le public après la victoire contre Pau.
ASSE...

ASSE : Horneland s’emballe pour un jeune et flatte le centre de formation

Par Raphaël Nouet
Corentin Tolisso en action lors du match entre le PFC et l'OL.
Equipe de France...

OL : Deschamps flingue les derniers espoirs de retour en sélection de Tolisso

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, pendant le match contre Brest.
Ligue 1...

OM : la blessure d’Aguerd, un coup de bluff de De Zerbi ?

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé saluant Xabi Alonso à sa sortie d'un match avec le Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : Alonso out, Mbappé bientôt dirigé par un coach qui rêvait de lui ?

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique et ses joueurs déçus après la défaite du PSG face au Bayern Munich.
Ligue 1...

PSG : le groupe pour le choc à Lyon avec une grande première

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, félicitant Breel Embolo à sa sortie du terrain.
Aj Auxerre...

Revue de presse : Beye félicite un remplaçant, l’AS Monaco hurle au scandale après Lens

Par Raphaël Nouet
ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Horneland doit en tirer les leçons et Kilmer Sports aussi ! »
ASSE...

ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Horneland doit en tirer les leçons et Kilmer Sports aussi ! »

Par Laurent Hess
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors de la séance ouverte au public.
FC Barcelone...

FC Barcelone : le groupe pour Vigo avec 2 surprises

Par Raphaël Nouet
Fabian Ruiz aux côtés de Kylian Mbappé et Lionel Messi lors de sa première saison au PSG.
Ligue 1...

PSG : un autre joueur que Vitinha a été brimé par Mbappé, Messi et Neymar

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, donnant des indications lors du match au Havre.
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro a ramené un nouveau souci du Havre

Par Raphaël Nouet
Malick Fofana en action avec l'OL face à Bâle en Europa League.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : l’un des joueurs les plus excitants de L1 ciblé !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, félicitant Angel Gomes à sa sortie face à Brest.
Ligue 1...

OM : De Zerbi s’est attaqué à un sujet impliquant le PSG après Brest

Par Raphaël Nouet
Green Angels et Magic Fans côte à côte lors du match de l'ASSE à Amiens.
ASSE...

ASSE : la raison navrante derrière la bagarre entre ultras à Troyes

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal taclant Kylian Mbappé lors du France-Espagne de juin dernier en Ligue des Nations.
FC Barcelone...

Défis explosifs pour Mbappé et Yamal

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland donnant ses consignes à ses joueurs au cours du match ASSE-Pau.
ASSE...

ASSE Mercato : Horneland ouvre la porte à un départ de Stassin et Davitashvili !

Par Raphaël Nouet
La Brigade Loire était présente au Havre samedi pour soutenir le FC Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : le Stade Rennais à l’origine d’une énorme sanction ?

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet