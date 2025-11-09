Après la victoire de l’OM face à Brest au Vélodrome, Medhi Benatia a annonce une nouvelle priorité. Et l’OL n’y est pas pour rien…

Après une série compliquée, l’OM s’est rassuré face à Brest ce samedi avec une victoire très convaincante (3-0). Nouveau leader de Ligue 1 en attendant le résultat du PSG, le club phocéen aborde la trêve internationale avec sérénité, mais aussi avec un nouvel objectif pour viser encore plus haut. En effet, en zone mixte après la victoire contre le SB29, le directeur du football Medhi Benatia a lâché sa nouvelle priorité, tout en visant indirectement plusieurs clubs, à commencer par l’OL.

« Il y a un travail qui est fait, qu’on va essayer d’amplifier encore. Une des premières choses que j’ai dites quand j’ai pris la responsabilité du centre de formation, c’est d’essayer de mettre la main sur tous les talents de la région. On a beaucoup trop vu ces derniers temps des bons joueurs de la région signer à Lyon, Monaco, Nice », a-t-il confié, lui qui a vu les jeunes Vaz, Bakola, et Mmadi entrer en jeu contre Brest au Vélodrome.

L’OM bientôt plus en capacité de dépenser beaucoup ?

Benatia a également insisté sur la nécessité de bâtir un projet solide et crédible autour des jeunes, soulignant l’importance de la confiance et de la cohérence dans le discours du club : « Quand tu vas voir les parents et que tu leur vends un projet, il faut que ce soit un projet stable aussi, que tu puisses leur démontrer qu’un jeune joueur qui a les qualités va jouer. Je suis père de famille, si je ne suis pas convaincu, je ne vais pas envoyer mon enfant. Aujourd’hui, à travers tout ce qu’on met en place, le travail spécifique, l’accompagnement, c’est un projet qu’on peut mettre sur la table, on peut parler du projet Olympique de Marseille. Les jeunes, c’est devenu ma priorité et je n’ai pas honte de le dire ».

Conscient du contexte économique incertain du football français, notamment autour des droits TV, Medhi Benatia a ajouté : « Je pense qu’avec les problèmes qu’on rencontre avec les droits TV etc, peut-être que demain, même l’OM ne pourra plus se permettre de mettre beaucoup d’argent sur des gros transferts. Dans ce cas-là, il faudra avoir des jeunes forts. C’est pour ça que je leur dis tous les jours que c’est le futur du club et j’y crois dur comme fer ».

Le message est passé, les minots sont prévenus !