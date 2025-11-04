Le recrutement de Federico Balzaretti, qui devrait être son adjoint dans un premier temps, pourrait être une façon pour Medhi Benatia de préparer sa sortie à l’OM.

La nouvelle est tombée hier : l’OM s’apprête à recruter Federico Balzaretti. L’ancien latéral gauche italien va devenir l’adjoint de Medhi Benatia, qu’il a connu à l’AS Roma. Il sera notamment chargé du scouting, une cellule étant mise en place par la direction marseillaise. Les qualités de Balzaretti sont unanimement reconnues et beaucoup saluent un nouveau gros coup réalisé par le directeur sportif marseillais, qui continue de placer ses hommes au sein du club. Mais le compte X Le Petit OM jette un froid au milieu de cette euphorie.

Balzaretti, futur successeur de Benatia ?

Il écrit : « Si ça permet à Medhi Benatia de se projeter un peu plus que les trois ans prévus, ça serait vraiment cool… Mais dans une boîte normale, ça ressemble fortement à une passation en douceur. A suivre vu que l’OM n’est pas un club normal… ». Il est vrai que, dès son arrivée, à l’hiver 2023-24, Benatia a annoncé qu’il ne ferait pas de vieux os à Marseille. Et vu le travail remarquable qu’il réalise depuis deux ans, il y a fort à parier qu’il ne manque pas de propositions parmi les grands clubs du continent.

Le voir préparer sa sortie, alors que son projet de relance de l’OM sur trois ans est à mi-chemin, n’est pas saugrenu. Ce serait même le meilleur moment pour se lancer dans cette entreprise, ce qui donne du poids à la réflexion du Petit OM…