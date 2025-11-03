OM Mercato : Benatia prêt à chiper un maillon fort de Beye au Stade Rennais en janvier ?
OM : pluie de bonnes nouvelles avant l’Atalanta Bergame

L'OM à la joie
Bastien Aubert
3 novembre 2025

Roberto De Zerbi va pouvoir compter sur une pléiade de retours pour affronter l’Atalanta Bergame mercredi au Vélodrome lors de la 4e journée de Ligue des Champions.

L’OM aborde son choc face à l’Atalanta Bergame avec le sourire. Avant même d’affronter l’Atalanta, Roberto De Zerbi et son staff ont pu tirer plusieurs conclusions positives du week-end : la défaite du club lombard contre l’Udinese (0-1) a mis en lumière les failles du prochain adversaire, notamment dans la relance et la gestion de la profondeur. 

Côté marseillais, le tableau médical s’éclaircit nettement. Suspendu lors du dernier match européen face au Sporting, Emerson manquera à l’appel mais L’Équipe fait savoir que les autres nouvelles venues du squad sont excellentes.

Nadir et Aguerd de retour

Forfait de dernière minute à Auxerre (1-0) à cause d’une légère gêne à la hanche, Nayef Aguerd devrait faire son retour dans le groupe, tout comme Bilal Nadir, remis de son malaise contracté contre Angers (2-2). Leonardo Balerdi et Timothy Weah, attendus aujourd’hui à l’entraînement collectif, pourraient également être de la partie. 

Pour compléter cette cascade de bonnes nouvelles, l’Orange Vélodrome est d’ores et déjà complet pour les deux prochaines rencontres à domicile face à l’Atalanta et Brest. Selon La Provence, plus de 64 000 personnes sont attendues pour ces ultimes matchs avant la trêve.

Ligue des championsOM
#A la une#AVANT-MATCH

