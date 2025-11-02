OM : après Aguerd, un nouveau titulaire blessé à Auxerre !
OM : De Zerbi se justifie sur son onze à Auxerre et annonce 2 bonnes nouvelles avant l’Atalanta

Roberto De Zerbi (OM)
Bastien Aubert
2 novembre 2025

Critiqué pour ses choix lors du déplacement victorieux à Auxerre (1-0), Roberto De Zerbi a pris la parole. Le coach de l’OM a justifié sa composition, évoqué les absences qui pèsent lourd… et donné deux très bonnes nouvelles avant le choc face à l’Atalanta.

À trois jours du match crucial de l’OM face à l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions (21h), Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse avec le ton posé mais ferme. Conscient des interrogations autour de sa compo face à Auxerre, malgré une victoire homérique à dix contre onze, le coach marseillais a tenu à remettre les choses au clair.

« Je ne fais jamais la composition en pensant au match suivant », a-t-il assuré d’entrée. Une manière de couper court aux critiques sur une éventuelle gestion à court terme. L’Italien a ensuite justifié certains choix forts, notamment les absences de Paixao et Greenwood dans le onze de départ : « J’ai senti Paixao et Greenwood fatigués et moins lucides face à Angers. J’ai préféré mettre Aubameyang et Vaz. »

Weah et Balerdi de retour contre l’Atalanta !

De Zerbi a également rappelé les contraintes du moment : « On n’a pas eu le temps d’essayer beaucoup de choses. Weah, Gouiri et Traoré, qui peuvent jouer sur les côtés, sont blessés. » Un effectif amoindri, des rotations forcées, et une équipe encore en rodage malgré des ambitions élevées.

Mais le coach de l’OM a terminé sur une note bien plus positive : « Balerdi et Weah devraient être prêts pour l’Atalanta. J’espère avoir le plus de joueurs disponibles. » Deux retours de taille qui pourraient tout changer avant une rencontre européenne capitale pour l’OM.

