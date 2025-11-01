Roberto De Zerbi aurait pris une décision radicale avant le déplacement de l’OM à Auxerre ce samedi (21h05). Deux joueurs paieraient au prix fort leur prestation décevante face à Angers (2-2) : Igor Paixao et Angel Gomes.

L’Équipe croit savoir qui seront les joueurs sacrifiés par Roberto De Zerbi à Auxerre. Le technicien italien de l’OM, connu pour son intransigeance et sa recherche permanente d’excellence, n’a pas digéré la prestation insipide de son équipe de mercredi contre le SCO d’Angers (2-2).

De Zerbi a donc décidé d’envoyer un signal fort à son vestiaire : plus question de complaisance. Igor Paixao, décevant sur son aile gauche et coupable de nombreuses approximations, ferait partie des « sacrifiés ». Angel Gomes, lui aussi en difficulté dans l’entrejeu, paierait son manque d’impact et d’engagement.

Deux choix forts, symboles d’une mise au point tactique et mentale à quelques heures d’un déplacement toujours piégeux à l’Abbé-Deschamps. Pour ce match, De Zerbi devrait rebattre les cartes mais Amir Murillo pourrait avoir droit à une seconde chance. En attaque, l’OM pourrait faire confiance d’emblée à la doublette Vaz-Aubameyang, le premier étant excentré sur le côté gauche dévolu à Paixao. À confirmer sur les coups de 20h.