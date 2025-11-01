Stade Rennais : le vestiaire explose, Beye lâché de toutes parts avant Strasbourg !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : deux titulaires éjectés par De Zerbi à Auxerre ?

Igor Paixao (OM)
Bastien Aubert
1 novembre 2025

Roberto De Zerbi aurait pris une décision radicale avant le déplacement de l’OM à Auxerre ce samedi (21h05). Deux joueurs paieraient au prix fort leur prestation décevante face à Angers (2-2) : Igor Paixao et Angel Gomes.

L’Équipe croit savoir qui seront les joueurs sacrifiés par Roberto De Zerbi à Auxerre. Le technicien italien de l’OM, connu pour son intransigeance et sa recherche permanente d’excellence, n’a pas digéré la prestation insipide de son équipe de mercredi contre le SCO d’Angers (2-2). 

De Zerbi a donc décidé d’envoyer un signal fort à son vestiaire : plus question de complaisance. Igor Paixao, décevant sur son aile gauche et coupable de nombreuses approximations, ferait partie des « sacrifiés ». Angel Gomes, lui aussi en difficulté dans l’entrejeu, paierait son manque d’impact et d’engagement. 

Deux choix forts, symboles d’une mise au point tactique et mentale à quelques heures d’un déplacement toujours piégeux à l’Abbé-Deschamps. Pour ce match, De Zerbi devrait rebattre les cartes mais Amir Murillo pourrait avoir droit à une seconde chance. En attaque, l’OM pourrait faire confiance d’emblée à la doublette Vaz-Aubameyang, le premier étant excentré sur le côté gauche dévolu à Paixao. À confirmer sur les coups de 20h.

Aj AuxerreLigue 1OM
#A la une#AVANT-MATCH#ONZE DE DÉPART

Les plus lus

Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : le vestiaire explose, Beye lâché de toutes parts avant Strasbourg !

Par Bastien Aubert
Igor Paixao (OM)
Aj Auxerre...

OM : deux titulaires éjectés par De Zerbi à Auxerre ?

Par Bastien Aubert
Joshua Duffus (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland a tranché entre Stassin et Duffus face au Red Star

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé (PSG)
Ligue 1...

PSG – OGC Nice : encore un coup dur pour Dembélé ?

Par Bastien Aubert
Joshua Duffus (ASSE)
ASSE...

ASSE : Stassin ou Duffus, qui doit débuter face au Red Star ?

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
Compétitions...

FC Barcelone : Lamine Yamal infidèle à Nicki Nicole, le scandale éclate ! 

Par Bastien Aubert
Ludovic Blas (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye doit-il relancer Blas et Fofana contre le RC Strasbourg ?

Par Bastien Aubert
Un supporter du Real Madrid est décédé après le penalty manqué de Mbappé lors du Clasico
Liga...

Un supporter du Real Madrid est décédé après le penalty manqué de Mbappé lors du Clasico

Par William Tertrin
OL Mercato : Endrick convaincu de signer grâce un ancien Lyonnais ?
Mercato...

OL Mercato : Endrick convaincu de signer grâce un ancien Lyonnais ?

Par William Tertrin
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, lors d'une conférence de presse.
Mercato...

OM Mercato : une recrue estivale déjà poussée dehors !

Par William Tertrin
Luis Enrique (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : gros coup de théâtre pour ce dossier chaud de l’hiver

Par William Tertrin
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage tranche et conforte un titulaire avant Lorient

Par William Tertrin
OL Mercato : l’arrivée d’Endrick prend un petit coup de froid
Mercato...

OL Mercato : l’arrivée d’Endrick prend un petit coup de froid

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi (OM)
Aj Auxerre...

OM : Riolo sort l’artillerie lourde pour relancer De Zerbi à Auxerre 

Par Bastien Aubert
Real Madrid Mercato : Kylian Mbappé lâche une très grosse indication sur son avenir
Mercato...

Real Madrid Mercato : Kylian Mbappé lâche une très grosse indication sur son avenir

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : un seul changement dans le groupe pour affronter le Red Star

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : Eirik Horneland relance la concurrence en attaque, Irvin Cardona lui répond

Par William Tertrin
Xabi Alonso lors d'un match du Real Madrid.
FC Barcelone...

Mercato : le Real Madrid proche d’un très gros coup qui va faire exploser le FC Barcelone

Par William Tertrin
Achraf Hakimi (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir d’Hakimi ! 

Par Bastien Aubert
Mercato : Paris pourrait rapatrier un nouveau champion du Monde en Ligue 1 !
Ligue 1...

Mercato : Paris pourrait rapatrier un nouveau champion du Monde en Ligue 1 !

Par William Tertrin
Red Star – ASSE : les supporters des Verts ne se déplaceront pas… mais frappent fort à L’Étrat !
ASSE...

Red Star – ASSE : les supporters des Verts ne se déplaceront pas… mais frappent fort à L’Étrat !

Par William Tertrin
Adrien Rabiot arrivant à Clairefontaine.
Equipe de France...

OM : Rabiot au coeur d’un premier bras de fer à Milan !

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye règle encore ses comptes avec Blas et Fofana

Par William Tertrin
FC Nantes : un Canari est entré dans l’histoire du club… grâce à Monaco
FC Nantes...

FC Nantes : un Canari est entré dans l’histoire du club… grâce à Monaco

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet