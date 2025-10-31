Joueur de l’OM depuis juillet dernier, Angel Gomes commence à agacer, et les supporters s’impatientent.

Arrivé à l’Olympique de Marseille l’été dernier, Angel Gomes commence à cristalliser la frustration du public phocéen. Celui qui devait incarner la finesse technique et la créativité du projet De Zerbi peine à convaincre, au point que certains supporters réclament déjà son départ.

Un début d’aventure bien plus compliqué que prévu

Présenté comme un milieu inspiré capable d’animer le jeu, l’ancien joueur de Manchester United et du LOSC ne parvient pas à retrouver l’influence qu’on lui connaissait dans le Nord. Ses débuts encourageants laissaient entrevoir un rôle clé dans le collectif marseillais, mais la dynamique s’est rapidement essoufflée.

Un rendement en berne

Avec 11 matchs disputés pour un seul but inscrit, Gomes ne pèse plus suffisamment sur le jeu. Son influence s’efface au fil des rencontres, et sa sortie prématurée à la mi-temps face à Angers (2-2) mercredi a confirmé une perte de confiance de la part du staff. Chez les supporters, la lassitude se fait déjà sentir, et les critiques s’enchaînent sur les réseaux sociaux.

“Angel Gomes, ses performances sont encore insuffisantes. Il est trop neutre et n’apporte rien au collectif. Il ralentit le jeu. Aucune accélération dans les transmissions, il ne donne pas de la vie aux collectifs.” “Angel Gomes, joueur le plus surcoté de l’effectif. Qu’il parte en prêt cet hiver.” “Angel Gomes, si t’as pas envie de porter notre maillot, casse-toi de notre club. J’ai rarement vu une attitude aussi scandaleuse. On dirait qu’on joue à 10.” “Angel Gomes est une fraude absolue. Non seulement il fait 1m12, il n’a aucune puissance ni impact, et en plus il ne se distingue pas techniquement. Il sert à rien.”

Des messages d’une dureté extrême, mais révélateurs du climat autour du joueur. À Marseille, nombreux sont les joueurs qui, faute d’avoir convaincu rapidement, ont été priés de plier bagage illico presto. La Canebière, où la passion ne laisse aucune place à la demi-mesure, risque de ne pas attendre le printemps pour tourner la page.