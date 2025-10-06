Stade Rennais : le terrible aveu de Pierre Ménès au Havre, Beye déjà en grand danger !
OM : un joli lot de consolation pour Angel Gomes

Angel Gomes (OM)
Bastien Aubert
6 octobre 2025

Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille, Angel Gomes n’a pas mis longtemps à se distinguer. Son bijou face à Lorient a été sacré meilleur but du mois de septembre en Ligue 1.

Ce soir-là, tout semblait sourire aux Phocéens. Rapidement en supériorité numérique après l’expulsion d’un joueur lorientais dès la 10e minute, les hommes de Roberto De Zerbi ont déroulé pour s’imposer 4-0 au Vélodrome. Mais c’est surtout l’inspiration géniale de Gomes qui a marqué les esprits. Sur un ballon rebondissant, l’ancien joueur de Manchester United a enchaîné un contrôle aérien puis une demi-volée parfaite qui a lobé Yvon Mvogo, impuissant.

Une action de grande classe qui restera comme son premier but sous le maillot olympien… et déjà une récompense individuelle à la clé. Un signe fort pour un joueur dont les débuts avaient suscité des interrogations. Critiqué pour un manque de constance et une adaptation jugée lente, Gomes répond de la meilleure des manières : par le talent pur.

À 25 ans, il incarne l’un des paris du projet marseillais. Et si tout n’est pas encore parfait dans son intégration, cette distinction prouve qu’il a les qualités pour faire lever le Vélodrome. L’OM espère désormais que ce but libérateur sera le premier d’une longue série et qu’il lancera définitivement sa saison.

Ligue 1OM
