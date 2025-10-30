OM : De Zerbi a mis un gros coup de pression à ses joueurs après Angers

Après le nul face à Angers au Vélodrome, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, n’a pas mâché ses mots.

Ce mercredi soir, à la suite du match nul décevant de l’OM face à Angers (2-2), Roberto De Zerbi n’a pas caché sa frustration. L’entraîneur marseillais a pointé du doigt une première période ratée, qu’il peine lui-même à expliquer.

« Il faut que l’on décide qui l’on veut être »

« C’est difficile, honnêtement, de l’expliquer. On sort de deux défaites où l’on avait plutôt bien joué. On avait des joueurs frais, comme Murillo, Egan-Riley, Angel Gomes et Aubameyang, qui n’avait pas démarré à Lens. Même si l’on a mené un temps, je ne m’attendais pas à ce type de prestation, à courir après le score. Il faut que l’on décide qui l’on veut être, quelle équipe on veut être. L’équipe qui a bien joué contre le PSG, avec caractère et concentration, ou celle qui est irrégulière, qui change comme le temps. »

De Zerbi a également justifié ses changements à la mi-temps, assumant pleinement ses décisions : « Si quelqu’un n’est pas bon, selon moi, il faut le changer. C’est mon travail, je prends ma responsabilité. Ça ne veut pas dire qu’ils sont les seuls fautifs de cette mauvaise première mi-temps. Ce n’est pas la faute de Murillo, Vermeeren et Gomes… Je peux même vous dire que l’un d’entre eux sera sûrement titulaire à Auxerre samedi. »

Nadir va mieux

Le technicien italien a également donné des nouvelles rassurantes de Bilal Nadir, sorti après avoir fait un malaise en plein match : « Nadir a repris connaissance. Il est parti à l’hôpital faire des tests. On est tous préoccupés, on espère qu’il n’y a rien de grave. »

Lucide et agacé, De Zerbi appelle désormais à une prise de conscience collective pour relancer un OM trop inconstant…

Propos rapportés par Le Phocéen.