Stade Rennais : Pouille fait une grande annonce sur l’avenir d’Habib Beye !
OM : Robinio Vaz en cache misère, De Zerbi n’en sort pas grandi… les Tops et les Flops du match nul contre Angers

OM : Robinio Vaz en cache misère, De Zerbi n’en sort pas grandi… les Tops et les Flops du match nul contre Angers
Laurent Hess
29 octobre 2025

L’OM n’a pu faire mieux que match nul face à Angers (2-2) au terme d’un scenario fou. Voici nos tops et nos Flops…

Battu par le Racing Club de Lens (2-1), l’OM, vice-champion de France, avait à cœur de reprendre sa marche en avant après deux défaites consécutives toutes compétitions confondues contre le Sporting (2-1) et Lens (2-1). Mais il n’y est pas parvenu, face à Angers (2-2). Alors que Benjamin Pavard, en grande difficulté lors des deux dernières rencontres, avait été laissé sur le banc au profit de CJ Egan-Riley, c’est cette fois Nayef Aguerd, autre recrue estivale, jusqu’ici irréprochable, qui a permit à Angers d’ouvrir le score en milieu de première mi-temps grâce à Sidiki Cherif, qui s’est déjoué du marquage du Marocain pour fusiller Rulli, sur un contre éclair. L’attaquant angevin avait déjà été dangereux à deux reprises avant de trouver le chemin des filets. La mi-temps a été accueillie par une grosse bronca du Vélodrome, l’OM n’arrivant à rien offensivement en afficheant un niveau technique inquiétant, Abdelli et Belkebla faisant la loi au milieu.

Aguerd à la faute, Vaz en héros

Et au retour des vestiaires, la réaction olympienne s’est faite attendre malgré le triple changement réalisé par De Zerbi (entrées de Pavard, O’Riley et Vaz) et un changement de système, l’Italien basculant à deux pointes (Vaz et Aubameyang). L’OM s’est fait très peur sur un csc d’Egan-Riley annulé par l’arbitre pour un hors jeu angevin, mais tout a basculé dans la foulée avec l’égalisation de Vaz, sur un service d’Aubameyang. Et le jeune attaquant a failli se muer en héros en signant un doublé, cette fois sur un service d’Emerson. Mais au bout du temps additionnel, l’OM a laissé filer deux points, et le fauteuil de leader, en encaissant un but de Camara. Evidemment, la satisfaction est venue de Vaz, lueur dans la grisaille. Sortis à la pause, Gomes, Vermeeren et Murillo n’ont pas marqué des points, tout comme Aguerd et Egan-Riley. Quant à De Zerbi, on aurait pu parler de coaching gagnant si son équipe avait tenu. Mais ça n’a pas été le cas. Elle n’a pas battu Angers, plus petit budget de L1, en encaissant trois buts et en montrant très peu. A part Vaz.

