Selon Daniel Riolo, l’Olympique de Marseille ne peut plus se permettre certaines approximations et doit augmenter son niveau d’exigence pour redevenir un prétendant sérieux en Ligue 1.

L’OM accroché mercredi au Vélodrome par Angers (2-2), Daniel Riolo a tiré la sonnette d’alarme. Le journaliste de RMC Sport a été clair : « Le club doit se stabiliser mais reste à savoir à quel niveau. S’il veut appartenir au monde des grands, ça doit passer par une exigence beaucoup plus importante qui doit leur interdire de faire ce match. »

Pour Riolo, le message est simple : l’OM doit apprendre de ses erreurs, corriger ses lacunes et s’imposer avec plus de rigueur, sous peine de rester à la traîne face aux meilleurs clubs français et européens. Cette analyse met en lumière les défis auxquels Roberto De Zerbi est confronté. Après quelques performances mitigées, l’OM doit retrouver de la cohérence tactique et mentale.

Riolo insiste sur la nécessité d’une exigence quotidienne, tant à l’entraînement que sur le terrain, pour transformer l’équipe en un collectif capable de viser les sommets. Si Marseille veut vraiment s’inscrire dans le monde des grands, chaque joueur devra s’adapter à cette nouvelle rigueur. Les supporters attendent des réponses rapides et concrètes dès ce samedi à Auxerre, où l’OM s’était incliné en février dernier dans les grandes largeurs (0-3).