RC Lens : à Metz, les Sang et Or ont peut-être perdu plus qu’un match
OM : le gros atout de De Zerbi qui peut faire jalouser le Real Madrid et le FC Barcelone

Robinio Vaz (OM)
William Tertrin
30 octobre 2025

À seulement 18 ans, Robinio Vaz s’impose déjà comme le joueur post-2007 le plus décisif d’Europe : un but ou une passe toutes les 38 minutes, devançant même Mastantuono et Yamal.

Depuis le début de la saison, Robinio Vaz fait tourner toutes les têtes à l’Olympique de Marseille. Le jeune attaquant français s’est imposé comme le joueur né après 2007 le plus décisif d’Europe, en termes de temps de jeu.

Vaz devance Mastantuono et Yamal

Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : un but ou une passe décisive toutes les 38 minutes. Oui, vous avez bien lu… toutes les 38 minutes ! Auteur de 4 buts et 2 passes dé en 225 minutes jouées cette saison, il a notamment claqué un doublé ce mercredi soir contre Angers, en entrant à la mi-temps (2-2).

Pour mettre les choses en perspective, Vaz devance des prodiges comme Franco Mastantuono du Real Madrid (toutes les 299 minutes), ou encore Lamine Yamal du FC Barcelone (toutes les 77 minutes) ! Ces noms font rêver, mais aucun ne parvient à égaler l’efficacité de Vaz lorsqu’il est sur le terrain. À seulement 18 ans, il n’a pas seulement impressionné par son talent, mais surtout par sa capacité à transformer chaque minute en danger pour l’adversaire.

Robinio Vaz, un joyau pour l’OM

L’OM et Roberto De Zerbi peuvent se frotter les mains : Robinio Vaz n’est pas qu’un espoir, c’est déjà un joueur clé qui réécrit les standards de l’efficacité chez les jeunes européens. Et pour les supporters marseillais, chaque entrée en jeu est désormais synonyme de frissons et de buts potentiels.

En comparaison avec Lamine Yamal, le phénomène du Barça, et les autres jeunes étoiles montantes, Vaz se distingue par sa régularité et sa maturité tactique. Son impact sur le score est immédiat, et il pourrait bien devenir le prochain joyau français à briller sur la scène européenne.

Après la rencontre face à Angers, De Zerbi n’a d’ailleurs pas hésité à calmer un peu le jeu autour de son attaquant, qui attire la lumière : « Il ne faut pas lui mettre de pression. Si je lui donne sa place, s’il est resté cet été, c’est parce qu’il est prêt et bon. Il joue parce qu’il est fort, pas parce qu’on pense à une future vente en Premier League. Il a déjà prouvé qu’il pouvait être un grand de cette équipe’.

Robinio Vaz (OM)
OM : le gros atout de De Zerbi qui peut faire jalouser le Real Madrid et le FC Barcelone

RC Lens : à Metz, les Sang et Or ont peut-être perdu plus qu'un match
RC Lens : à Metz, les Sang et Or ont peut-être perdu plus qu’un match

Real Madrid Mercato : un géant anglais entre dans la course pour Endrick et défie l'OL !
Real Madrid Mercato : un géant anglais entre dans la course pour Endrick et défie l’OL !

Luis Enrique (PSG)
Le PSG et Luis Enrique veulent s’offrir une star du FC Barcelone à prix cassé !

ASSE : un gros casse-tête s'annonce pour Eirik Horneland
ASSE : un gros casse-tête s’annonce pour Eirik Horneland

OM : l'aveu surprenant de Valbuena sur son accueil cauchemardesque à Marseille en 2015
OM : l’aveu surprenant de Valbuena sur son accueil cauchemardesque à Marseille en 2015

Lionel Messi s'est fait sévèrement recaler par l'Arabie saoudite
Lionel Messi s’est fait sévèrement recaler par l’Arabie saoudite

LOSC : Bruno Genesio ouvre le dossier Arnaud Bodart après la déroute à Nice
LOSC : Bruno Genesio ouvre le dossier Arnaud Bodart après la déroute à Nice

Vinicius et Xabi Alonso
Real Madrid : Vinicius s’est excusé… mais Xabi Alonso ne lui a fait aucun cadeau

Robert Lewandowski (FC Barcelone)
Le FC Barcelone touche au but pour le remplaçant de Robert Lewandowski !

ASSE INFO BUT! : Tanenbaum va lâcher ses autres clubs, Kilmer Sport prêt à frapper fort cet hiver !
ASSE INFO BUT! : Tanenbaum va lâcher ses autres clubs, Kilmer Sport prêt à frapper fort cet hiver !

OL Mercato : Michele Kang a vendu la mèche pour Endrick (Real Madrid)
OL Mercato : Michele Kang a vendu la mèche pour Endrick (Real Madrid)

L'OM sort du silence après le malaise de Bilal Nadir face à Angers
L’OM sort du silence après le malaise de Bilal Nadir face à Angers

Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone : les détails de l’incident qui a poussé Lamine Yamal à tout quitter

Patrick Guillou soutient l'ASSE
ASSE : Patrick Guillou dévoile les secrets de la claque infligée à Pau

PSG : plus dure est la rechute pour Désiré Doué
PSG : plus dure est la rechute pour Désiré Doué

Stade Rennais : Beye répond à l'annonce d'Arnaud Pouille et se justifie pour Fofana et Blas
Stade Rennais : Beye répond à l’annonce d’Arnaud Pouille et se justifie pour Fofana et Blas

FC Nantes – Monaco (3-5) : Castro désigne le meilleur joueur du match… et il est Nantais !
FC Nantes – Monaco (3-5) : Castro désigne le meilleur joueur du match… et il est Nantais !

OM : De Zerbi a mis un gros coup de pression à ses joueurs après Angers
OM : De Zerbi a mis un gros coup de pression à ses joueurs après Angers

RC Lens : Pierre Sage a vécu un match « atroce » à Metz
RC Lens : Pierre Sage a vécu un match « atroce » à Metz

ASSE Mercato : un club de Bundesliga craque pour Boakye, Kilmer Sport fixe ses conditions !
ASSE Mercato : un club de Bundesliga craque pour Boakye, Kilmer Sport fixe ses conditions !

Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone : la carrière de Lamine Yamal est-elle en danger ? 

Stade Rennais : Pouille fait une grande annonce sur l'avenir d'Habib Beye !
Stade Rennais : Pouille fait une grande annonce sur l’avenir d’Habib Beye !

FC Nantes – AS Monaco : les Canaris plombés par leur défense, Guirassy n'a pas suffi
FC Nantes – AS Monaco : les Canaris plombés par leur défense, Guirassy n’a pas suffi

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l'actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L'été indien des Gones se poursuit
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Talkshow OL : l'Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Stassin vers Rennes, l'ASSE menacée au mercato…
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l'Académie qui pourraient exploser
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

