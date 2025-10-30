OM : le gros atout de De Zerbi qui peut faire jalouser le Real Madrid et le FC Barcelone

À seulement 18 ans, Robinio Vaz s’impose déjà comme le joueur post-2007 le plus décisif d’Europe : un but ou une passe toutes les 38 minutes, devançant même Mastantuono et Yamal.

Depuis le début de la saison, Robinio Vaz fait tourner toutes les têtes à l’Olympique de Marseille. Le jeune attaquant français s’est imposé comme le joueur né après 2007 le plus décisif d’Europe, en termes de temps de jeu.

Vaz devance Mastantuono et Yamal

Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : un but ou une passe décisive toutes les 38 minutes. Oui, vous avez bien lu… toutes les 38 minutes ! Auteur de 4 buts et 2 passes dé en 225 minutes jouées cette saison, il a notamment claqué un doublé ce mercredi soir contre Angers, en entrant à la mi-temps (2-2).

Pour mettre les choses en perspective, Vaz devance des prodiges comme Franco Mastantuono du Real Madrid (toutes les 299 minutes), ou encore Lamine Yamal du FC Barcelone (toutes les 77 minutes) ! Ces noms font rêver, mais aucun ne parvient à égaler l’efficacité de Vaz lorsqu’il est sur le terrain. À seulement 18 ans, il n’a pas seulement impressionné par son talent, mais surtout par sa capacité à transformer chaque minute en danger pour l’adversaire.

Robinio Vaz, un joyau pour l’OM

L’OM et Roberto De Zerbi peuvent se frotter les mains : Robinio Vaz n’est pas qu’un espoir, c’est déjà un joueur clé qui réécrit les standards de l’efficacité chez les jeunes européens. Et pour les supporters marseillais, chaque entrée en jeu est désormais synonyme de frissons et de buts potentiels.

En comparaison avec Lamine Yamal, le phénomène du Barça, et les autres jeunes étoiles montantes, Vaz se distingue par sa régularité et sa maturité tactique. Son impact sur le score est immédiat, et il pourrait bien devenir le prochain joyau français à briller sur la scène européenne.

Après la rencontre face à Angers, De Zerbi n’a d’ailleurs pas hésité à calmer un peu le jeu autour de son attaquant, qui attire la lumière : « Il ne faut pas lui mettre de pression. Si je lui donne sa place, s’il est resté cet été, c’est parce qu’il est prêt et bon. Il joue parce qu’il est fort, pas parce qu’on pense à une future vente en Premier League. Il a déjà prouvé qu’il pouvait être un grand de cette équipe’.