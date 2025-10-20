L’Olympique de Marseille tient une véritable pépite entre ses mains. Arrivé dans l’anonymat en provenance du FC Sochaux, le jeune buteur Robinio Vaz est en train d’exploser à une vitesse fulgurante. Formé à Mantes-La-Jolie avant d’arriver à Sochaux, puis recruté par l’OM en post-formation pour seulement 200 000 €, le joueur de 18 ans voit déjà sa cote s’envoler.

Selon les chiffres du site spécialisé Transfermarkt, sa valeur marchande est passée de 150 000 € en juin 2025 à 4 millions d’euros en octobre 2025. Une progression tout simplement vertigineuse pour un joueur encore méconnu du grand public il y a quelques mois.

Un départ tonitruant à Marseille

Robinio Vaz a d’abord brillé avec l’équipe réserve de l’OM en National 3, où il a affolé les compteurs : 7 buts en 10 matchs. Des performances qui ont rapidement convaincu le staff olympien de lui offrir sa chance chez les pros.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune attaquant a su la saisir. En seulement 120 minutes de jeu effectif en Ligue 1, il affiche déjà 2 buts et 2 passes décisives. Soit une action décisive toutes les 30 minutes, un ratio digne des plus grands buteurs européens.

Une opportunité à saisir avec la blessure de Gouiri

La récente blessure d’Amine Gouiri, écarté des terrains pour environ trois mois, pourrait bien offrir à Robinio Vaz une occasion en or. L’OM compte sur lui pour apporter de la profondeur offensive et continuer sa progression dans toutes les compétitions, y compris la Ligue des champions.

Son profil explosif, intelligent dans ses déplacements et doté d’un réel sens du but plaît déjà énormément à Roberto De Zerbi, qui n’hésite plus à lui faire confiance dans la rotation.

Un avenir en or

À seulement 18 ans, Robinio Vaz incarne à merveille la réussite de la politique de post-formation mise en place par Marseille. Sa valeur, multipliée par plus de vingt en quelques mois, pourrait encore grimper si le jeune prodige continue sur cette lancée.

De quoi aiguiser l’appétit de nombreux clubs européens à l’approche des prochains mercatos. Mais à Marseille, on savoure pour l’instant le présent : celui d’un gamin venu de Sochaux, devenu en un éclair l’une des plus belles promesses du football français.