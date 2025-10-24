OM : Le mot d’amour de Roberto De Zerbi pour Robinio Vaz !

À seulement 18 ans, Robinio Vaz continue d’impressionner tout le monde à l’Olympique de Marseille… y compris son entraîneur !

Après la belle victoire de l’OM au Vélodrome, Roberto De Zerbi n’a pas caché son admiration pour son jeune attaquant, auteur d’entrées remarquées ces dernières semaines.

De Zerbi sous le charme : “J’ai un faible pour Robinio Vaz”

Interrogé en conférence de presse, le coach italien a eu des mots forts :

“J’ai un faible pour Robinio Vaz. Il a deux qualités qui me plaisent beaucoup : la faim et l’envie de progresser. Il nous surprend de manière générale. Rentrer comme il le fait à 18 ans au Vélodrome, ce n’est pas facile. On est très heureux.”

Des propos pleins d’affection qui montrent à quel point De Zerbi croit en la nouvelle génération marseillaise.

Une ascension fulgurante

Arrivé discrètement dans le groupe pro, Robinio Vaz s’est rapidement fait un nom grâce à son audace et sa personnalité sur le terrain.

Toujours volontaire, percutant et sans complexe, le jeune Olympien symbolise parfaitement l’esprit que De Zerbi veut insuffler à son OM : ambition, intensité et courage.

Un avenir déjà prometteur

À ce rythme, difficile de ne pas imaginer Robinio Vaz gratter encore plus de temps de jeu dans les prochaines semaines.

Soutenu par son coach et porté par un Vélodrome conquis, le jeune prodige marseillais est en train de se faire une place dans les cœurs… et dans la rotation.