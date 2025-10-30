Après le malaise de Bilal Nadir face à Angers au Vélodrome, l’OM a communiqué sur l’état de santé de son milieu de terrain.

Lors de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Angers SCO (2-2), Bilal Nadir a été victime d’un malaise sur le terrain, suscitant l’inquiétude des supporters. Dans un communiqué publié par le club, l’OM tient toutefois à rassurer sur l’état de santé du joueur.

Le club précise que Bilal Nadir n’a pas perdu connaissance au moment de l’incident. Rapidement pris en charge par le staff médical de l’OM et les secours présents sur place, toutes ses constantes vitales se sont révélées normales.

Par mesure de précaution, le milieu de terrain a été transféré à l’hôpital pour effectuer un bilan médical complet. Selon le club, son état est bon et il reste actuellement en observation afin de poursuivre ce suivi.

L’Olympique de Marseille remercie les équipes médicales pour leur réactivité ainsi que les nombreux supporters pour leurs messages de soutien. Le club indique que de nouvelles informations seront communiquées en fonction de l’évolution de la situation.