Dani Ceballos, longtemps espéré au Betis Séville, aurait choisi la France et s’apprêterait à rejoindre l’Olympique de Marseille pour un prêt avec option d’achat au prochain mercato d’hiver.

Coup de tonnerre pour l’avenir de Dani Ceballos. Si Manuel Pellegrini rêvait de retrouver le milieu de terrain du Real Madrid aux côtés d’Isco Alarcón, le très aléatoire marché des transfferts en aurait décidé autrement.

Don Balon affirme que le Real Madrid, qui ne compte pas sur le joueur dans les plans de Xabi Alonso, a préféré accélérer la transaction vers l’OM, club prêt à lui offrir du temps de jeu et un rôle clé. Le prêt avec option d’achat assurerait au Real Madrid une sortie avantageuse et ferme définitivement la porte au Betis, empêchant le club andalou de renforcer son projet offensif.

Avec Ceballos sur le départ vers Marseille, l’OM pourrait signer son premier gros coup du mercato hivernal, offrant à Roberto De Zerbi un renfort d’expérience et de qualité pour son milieu de terrain, tout en mettant la pression sur la concurrence européenne. A prendre toutefois avec des pincettes, le Merengue ayant déjà tourné les talons cet été…