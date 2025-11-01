FC Barcelone : Flick claque la porte du vestiaire au nez de Lamine Yamal et Nicki Nicole !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

L’OM se relance à Auxerre et reprend la deuxième place de Ligue 1… les notes des Marseillais

L’OM se relance à Auxerre et reprend la deuxième place de Ligue 1… les notes des Marseillais
William Tertrin
1 novembre 2025

Ce samedi soir, l’OM s’est relancé en Ligue 1 face à sa bête noire, l’AJ Auxerre, et a repris la deuxième place du championnat. Découvrez nos tops, flops et notes côté marseillais (0-1).

Les tops

RULLI

L’OM peut le remercier pour les trois points ce soir. Il a su répondre présent quand il le fallait, avec trois arrêts. Un premier à la 35e sur une frappe de Sinayoko, puis un plus spectaculaire à la 58e, lorsque Osman se retournait pour lâcher une frappe du pied droit, repoussée par l’Argentin. À la 76e, il repoussait encore le danger sur une tête de Namaso, puis devant Oppegård à la 83e.

MURILLO

Dès le début du match, il s’est montré très remuant. D’abord avec son long ballon dans la profondeur pour la grosse occasion d’Aubamayang (10e). Ensuite, c’est lui qui réussit un joli petit pont sur Mensah à droite, avant de délivrer un bon centre repoussé par Léon, qui a profité à Angel Gomes pour l’ouverture du score.

VAZ

Auteur d’un doublé contre Angers quelques jours plus tôt, il a été récompensé avec une place de titulaire ce soir. Pas le match le plus facile pour lui, mais il s’est tout de même montré précieux en provoquant des fautes ou pour faire remonter le bloc marseillais.

Les flops

GARCIA

De retour comme titulaire, le piston gauche marseillais a vécu une soirée plutôt compliquée. Il a eu un peu de mal à tenir son côté, et a paru limité sur plusieurs occasions dangereuses de la part d’Auxerre. Son match s’est conclu prématurément, avec un carton rouge pour une grosse faute sur Josué Casimir à la 65e.

GOMES

Buteur pour l’ouverture du score d’une reprise quand même assez heureuse, il n’a pas fait grand chose du match. Beaucoup trop de faiblesse dans le jeu, et peine vraiment à voir ce que peut apporter ce joueur dans le système de De Zerbi, surtout en tant que milieu offensif.

AUBAMEYANG

Aligné aux côtés du jeune Robinio Vaz ce soir, « PEA » a manqué une grosse occasion à la 10e minute. Bien lancé par Murillo en profondeur, il n’a pas su profiter de l’erreur d’Akpa, et a trop croisé sa frappe du droit. Un match globalement assez décevant pour l’attaquant, qui n’a pas su se distinguer hormis cette occasion manquée.

Les notes des Marseillais

Rulli (7) – Pavard (5), Egan-Riley (4), Emerson (5) – Murillo (6), Højbjerg (5), O’Riley (5), Garcia (2) – Gomes (4, sorti à la 63e pour Vermeeren) – Vaz (5, sorti à la 63e pour Paixao), Aubameyang (4, sorti à la 78e pour Lirola).

Le résumé du match

Très vite dans le match, Aubameyang se présentait face à une première opportunité : Murillo envoyait un ballon aérien depuis la droite et Akpa manquait son intervention, laissant l’attaquant se retrouver seul dans la surface. Cependant, gêné par Diomandé, il croisait trop sa frappe et ne parvenait pas à tromper le gardien.

À la 30e minute, Angel Gomes profitait d’une erreur défensive. Murillo éliminait Mensah sur le côté droit, déposait Danois et envoyait un centre dans la surface. Léon tentait de repousser le danger, mais commettait une faute de main, ce qui permettait à Gomes de conclure du droit sur une reprise écrasée et d’ouvrir le score.

Dès le retour des vestiaires, Auxerre se montrait menaçant : sur une passe en profondeur d’Osman, Namaso filait au but et parvenait à battre Rulli du droit, mais l’arbitre refusait le but pour une position de hors-jeu, frustrant les locaux à la 49ᵉ minute.

Dans la foulée, Osman se montrait très dangereux. Sur une passe par-dessus la défense de Danois, il contrôlait parfaitement le ballon dans la surface et enchaînait avec une frappe du droit, que Rulli parvenait à repousser sur sa gauche avec une belle parade (58e).

À la 64ᵉ minute, Igor Paixão se montrait à son tour : le Brésilien passait à gauche face à Senaya, éliminait Diomandé pour se placer dans l’axe mais dévissait sa frappe du droit depuis 20 mètres et manquait le cadre.

Peu après, à la 65ᵉ minute, l’OM se retrouvait à dix. Ulisses Garcia intervenait de manière trop agressive sur Josué Casimir en levant le pied sur un ballon aérien et l’arbitre n’hésitait pas à lui montrer directement le carton rouge.

Dans le dernier quart d’heure, Rulli continuait d’être vigilant. À la 76ᵉ minute, Namaso coupait de la tête un centre d’Osman au premier poteau, mais le gardien marseillais s’interposait une nouvelle fois avec brio, réalisant une parade décisive sur sa ligne.

À la 83ᵉ minute, Senaya contrôlait le ballon aux 20 mètres, excentré à droite, et renversait vers Oppegard dans la surface. L’entrant tentait sa frappe, mais Rulli s’interposait à nouveau et repoussait le tir. À la 89ᵉ, sur un coup franc auxerrois, Egan-Riley remettait le ballon dans l’axe pour Sinayoko, qui tentait de reprendre du gauche. Malheureusement, il glissait en frappant et le ballon passait de peu à gauche du but, privant Auxerre de l’égalisation.

Dans le temps additionnel, Auxerre terminait également à 10 après un deuxième carton jaune pour Diomandé. Au duel avec Paixao, il commettait la faute pour stopper la contre-attaque du Brésilien.

Ligue 1OM
#A la une#NOTES

Les plus lus

Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick claque la porte du vestiaire au nez de Lamine Yamal et Nicki Nicole !

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : la défaite contre le Red Star, Eirik Horneland n’en revient pas !

Par William Tertrin
Le Real Madrid cartonne Valence 4-0, Kylian Mbappé régale encore (vidéo)
Liga...

Le Real Madrid cartonne Valence 4-0, Kylian Mbappé régale encore (vidéo)

Par William Tertrin
L’OM se relance à Auxerre et reprend la deuxième place de Ligue 1… les notes des Marseillais
Ligue 1...

L’OM se relance à Auxerre et reprend la deuxième place de Ligue 1… les notes des Marseillais

Par William Tertrin
Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, avec son entraîneur, Luis Enrique.
Mercato...

PSG : Luis Enrique et Luis Campos ont acté une opération suicide au Mercato !

Par Bastien Aubert
Red Star – ASSE (2-1) : les Verts rechutent et font une très mauvaise opération
ASSE...

Red Star – ASSE (2-1) : les Verts rechutent et font une très mauvaise opération

Par William Tertrin
Pedri (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick a identifié un remplaçant inattendu à Pedri, la surprise est totale ! 

Par Bastien Aubert
La Ligue 1 snobée par le PSG ? Luis Enrique remet tout le monde à sa place !
Ligue 1...

La Ligue 1 snobée par le PSG ? Luis Enrique remet tout le monde à sa place !

Par William Tertrin
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

Real Madrid Mercato : OM ou OL, quel club Endrick doit-il choisir en janvier ?

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi
Ligue 1...

OM : la compo de De Zerbi pour affronter l’AJ Auxerre, avec des choix forts

Par William Tertrin
Xabi Alonso lors d'un match du Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter Valence

Par William Tertrin
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre l'OL.
Ligue 1...

RC Lens : un retour dans le groupe lensois pour affronter le FC Lorient

Par William Tertrin
ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter le Red Star
ASSE...

ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter le Red Star

Par William Tertrin
Ligue 1 : le PSG s’en sort à la dernière seconde contre Nice et sécurise la place de leader !
Ligue 1...

Ligue 1 : le PSG s’en sort à la dernière seconde contre Nice et sécurise la place de leader !

Par William Tertrin
Le logo du FC Nantes sur l'un des murs de la Beaujoire.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un gros transfert a capoté pour une raison hallucinante

Par William Tertrin
Stade Rennais : un coach bien connu de Ligue 1 pour remplacer Habib Beye ?
Mercato...

Stade Rennais : un coach bien connu de Ligue 1 pour remplacer Habib Beye ?

Par William Tertrin
LOSC : gros coup dur pour Genesio et les Dogues avant Angers
Ligue 1...

LOSC : gros coup dur pour Genesio et les Dogues avant Angers

Par William Tertrin
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, au moment du coup d'envoi d'un match à Bollaert.
Ligue 1...

RC Lens : Sage a appris une grosse nouvelle pour le match conte Monaco

Par William Tertrin
La joie d'Endrick, lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Leganés en Coupe du Roi.
Mercato...

OL Mercato : le Real Madrid et Endrick ont l’embarras du choix, mais…

Par William Tertrin
Lamine Yamal déçu lors du choc entre le FC Barcelone et le PSG.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Lamine Yamal balance sur sa rupture avec Nicki Nicole

Par William Tertrin
Luis Enrique saluant des supporters avant le match Lille-PSG.
Ligue 1...

PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter l’OGC Nice

Par William Tertrin
LOSC Mercato : un Dogue quitte son club… mais reste coincé en Ligue 2
LOSC...

LOSC Mercato : un Dogue quitte son club… mais reste coincé en Ligue 2

Par William Tertrin
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Abline signe deux nouveaux coups d’éclats avant Metz

Par Bastien Aubert
Arsène Kouassi (FC Lorient)
ASSE...

ASSE Mercato : il échappe aux Verts et enflamme déjà la Ligue 1

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet