L’OM se relance à Auxerre et reprend la deuxième place de Ligue 1… les notes des Marseillais

Ce samedi soir, l’OM s’est relancé en Ligue 1 face à sa bête noire, l’AJ Auxerre, et a repris la deuxième place du championnat. Découvrez nos tops, flops et notes côté marseillais (0-1).

Les tops

RULLI

L’OM peut le remercier pour les trois points ce soir. Il a su répondre présent quand il le fallait, avec trois arrêts. Un premier à la 35e sur une frappe de Sinayoko, puis un plus spectaculaire à la 58e, lorsque Osman se retournait pour lâcher une frappe du pied droit, repoussée par l’Argentin. À la 76e, il repoussait encore le danger sur une tête de Namaso, puis devant Oppegård à la 83e.

MURILLO

Dès le début du match, il s’est montré très remuant. D’abord avec son long ballon dans la profondeur pour la grosse occasion d’Aubamayang (10e). Ensuite, c’est lui qui réussit un joli petit pont sur Mensah à droite, avant de délivrer un bon centre repoussé par Léon, qui a profité à Angel Gomes pour l’ouverture du score.

VAZ

Auteur d’un doublé contre Angers quelques jours plus tôt, il a été récompensé avec une place de titulaire ce soir. Pas le match le plus facile pour lui, mais il s’est tout de même montré précieux en provoquant des fautes ou pour faire remonter le bloc marseillais.

Les flops

GARCIA

De retour comme titulaire, le piston gauche marseillais a vécu une soirée plutôt compliquée. Il a eu un peu de mal à tenir son côté, et a paru limité sur plusieurs occasions dangereuses de la part d’Auxerre. Son match s’est conclu prématurément, avec un carton rouge pour une grosse faute sur Josué Casimir à la 65e.

GOMES

Buteur pour l’ouverture du score d’une reprise quand même assez heureuse, il n’a pas fait grand chose du match. Beaucoup trop de faiblesse dans le jeu, et peine vraiment à voir ce que peut apporter ce joueur dans le système de De Zerbi, surtout en tant que milieu offensif.

AUBAMEYANG

Aligné aux côtés du jeune Robinio Vaz ce soir, « PEA » a manqué une grosse occasion à la 10e minute. Bien lancé par Murillo en profondeur, il n’a pas su profiter de l’erreur d’Akpa, et a trop croisé sa frappe du droit. Un match globalement assez décevant pour l’attaquant, qui n’a pas su se distinguer hormis cette occasion manquée.

Les notes des Marseillais

Rulli (7) – Pavard (5), Egan-Riley (4), Emerson (5) – Murillo (6), Højbjerg (5), O’Riley (5), Garcia (2) – Gomes (4, sorti à la 63e pour Vermeeren) – Vaz (5, sorti à la 63e pour Paixao), Aubameyang (4, sorti à la 78e pour Lirola).

Le résumé du match

Très vite dans le match, Aubameyang se présentait face à une première opportunité : Murillo envoyait un ballon aérien depuis la droite et Akpa manquait son intervention, laissant l’attaquant se retrouver seul dans la surface. Cependant, gêné par Diomandé, il croisait trop sa frappe et ne parvenait pas à tromper le gardien.

À la 30e minute, Angel Gomes profitait d’une erreur défensive. Murillo éliminait Mensah sur le côté droit, déposait Danois et envoyait un centre dans la surface. Léon tentait de repousser le danger, mais commettait une faute de main, ce qui permettait à Gomes de conclure du droit sur une reprise écrasée et d’ouvrir le score.

Dès le retour des vestiaires, Auxerre se montrait menaçant : sur une passe en profondeur d’Osman, Namaso filait au but et parvenait à battre Rulli du droit, mais l’arbitre refusait le but pour une position de hors-jeu, frustrant les locaux à la 49ᵉ minute.

Dans la foulée, Osman se montrait très dangereux. Sur une passe par-dessus la défense de Danois, il contrôlait parfaitement le ballon dans la surface et enchaînait avec une frappe du droit, que Rulli parvenait à repousser sur sa gauche avec une belle parade (58e).

À la 64ᵉ minute, Igor Paixão se montrait à son tour : le Brésilien passait à gauche face à Senaya, éliminait Diomandé pour se placer dans l’axe mais dévissait sa frappe du droit depuis 20 mètres et manquait le cadre.

Peu après, à la 65ᵉ minute, l’OM se retrouvait à dix. Ulisses Garcia intervenait de manière trop agressive sur Josué Casimir en levant le pied sur un ballon aérien et l’arbitre n’hésitait pas à lui montrer directement le carton rouge.

Dans le dernier quart d’heure, Rulli continuait d’être vigilant. À la 76ᵉ minute, Namaso coupait de la tête un centre d’Osman au premier poteau, mais le gardien marseillais s’interposait une nouvelle fois avec brio, réalisant une parade décisive sur sa ligne.

À la 83ᵉ minute, Senaya contrôlait le ballon aux 20 mètres, excentré à droite, et renversait vers Oppegard dans la surface. L’entrant tentait sa frappe, mais Rulli s’interposait à nouveau et repoussait le tir. À la 89ᵉ, sur un coup franc auxerrois, Egan-Riley remettait le ballon dans l’axe pour Sinayoko, qui tentait de reprendre du gauche. Malheureusement, il glissait en frappant et le ballon passait de peu à gauche du but, privant Auxerre de l’égalisation.

Dans le temps additionnel, Auxerre terminait également à 10 après un deuxième carton jaune pour Diomandé. Au duel avec Paixao, il commettait la faute pour stopper la contre-attaque du Brésilien.

