OM Mercato : trois grosses ventes tombées du ciel cet été ?

Avec Rulli, Balerdi et Medina dans la pré-liste de l’Argentine pour la Coupe du monde 2026, l’OM voit sa cote grimper à l’international. Et si le Mondial faisait exploser la valeur marchande de ses cadres argentins ?

L’annonce a forcément fait réagir du côté de l’OM. Ce lundi, Lionel Scaloni a dévoilé une première liste élargie de 55 joueurs retenus pour préparer la Coupe du monde 2026, et trois Olympiens y figurent : Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi et Facundo Medina.

Un signal fort pour l’OM, qui voit trois de ses cadres intégrer progressivement l’écosystème de la sélection championne du monde. Et surtout, un scénario qui pourrait rapidement avoir des conséquences sportives… mais aussi économiques.

Trois joueurs sur le départ cet été

Si la présence de Rulli dans le groupe argentin n’est plus une surprise, le gardien de l’OM continue de renforcer son statut derrière l’intouchable Emiliano Martinez. Champion du monde 2022, l’ancien portier de Villarreal reste une valeur sûre aux yeux de Scaloni.

En défense, Leonardo Balerdi ne fait tout de même pas l’unanimité à l’OM, lui qui est régulièrement critiqué malgré son statut de leader dans le vestiaire.

Quant à Facundo Medina, son profil plaît énormément au staff argentin. Polyvalent, agressif dans le bon sens du terme et capable d’évoluer dans plusieurs systèmes défensifs, il représente parfaitement ce que recherche Scaloni pour densifier son groupe avant le Mondial.

Et si la Coupe du monde faisait exploser leur valeur ?

À l’OM, cette pré-sélection est loin d’être anodine. Car un bon parcours avec l’Argentine peut totalement changer la perception d’un joueur sur le marché international, comme le souligne le compte OManiaque sur X.

Le cas le plus évident reste Balerdi, sur le départ cet été. Déjà observé par plusieurs clubs anglais et italiens depuis plusieurs mois, le défenseur olympien pourrait voir sa cote grimper en flèche s’il obtient du temps de jeu pendant la Coupe du monde. À 27 ans, et une exposition mondiale, son profil devient celui d’un défenseur premium sur le marché européen.

Même logique pour Medina, dont l’option d’achat sera levée cet été. Son nom circule déjà dans plusieurs short-lists de Premier League. Une compétition réussie avec l’Argentine pourrait définitivement le faire basculer dans une autre dimension financière.

Et même Rulli, malgré son âge plus avancé, pourrait bénéficier d’une nouvelle valorisation grâce à son expérience internationale et son statut dans un effectif champion du monde.

L’OM face à un été potentiellement historique

Dans un contexte où l’OM va forcément devoir équilibrer ses comptes à cause de la non-qualification en Ligue des Champions, voir trois Argentins exposés sur la scène mondiale ressemble presque à une opportunité rêvée.

Surtout que l’Argentine reste l’une des sélections les plus suivies de la planète, portée par Lionel Messi et son statut de championne du monde en titre.

Si les trois Olympiens parviennent à se faire une place dans la liste finale des 26, puis à performer durant le tournoi, l’OM pourrait rapidement recevoir des offres XXL.

Par un simple “concours de circonstances”, l’OM pourrait donc se retrouver avec trois joueurs qui jouent, brillent… et valent soudainement une fortune.