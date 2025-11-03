À trois jours de son déplacement à Marseille en Ligue des Champions (21h), l’Atalanta traverse une véritable tempête. Six matchs sans victoire, un entraîneur à bout de nerfs… Ivan Juric a lâché une phrase qui en dit long sur la tension qui règne à Bergame.

C’est la panne totale à Bergame. L’Atalanta, futur adversaire de l’Olympique de Marseille ce mercredi au Vélodrome (21h), ne gagne plus et s’enfonce dans la crise. Selon La Gazzetta dello Sport, le club lombard reste sur une série inquiétante de six matchs sans succès toutes compétitions confondues (5 nuls, 1 défaite).

Après la dernière contre-performance face à l’Udinese (0-1), Ivan Juric n’a pas mâché ses mots en conférence de presse : « Je ne sauve personne. » Un message clair envoyé à ses joueurs, qui semblent avoir perdu leur confiance et leur tranchant offensif.

La presse italienne pointe un vestiaire tendu et une équipe coupée en deux, loin de son niveau européen habituel. Pendant ce temps, l’OM, porté par sa victoire à Auxerre (1-0), prépare ce rendez-vous capital avec sérénité et le possible retour de Leonardo Balerdi et de Timothy Weah dans le groupe. À trois jours du choc tant attendu, les dynamiques semblent donc opposées.