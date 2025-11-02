OM : après Aguerd, un nouveau titulaire blessé à Auxerre !
OM : après Aguerd, un nouveau titulaire blessé à Auxerre !

La joie de l'OM à Auxerre
Bastien Aubert
2 novembre 2025

Contrairement à Nayef Aguerd, touché à l’échauffement et forfait, Roberto De Zerbi a avoué en conférence de presse qu’Emerson Palmieri avait joué blessé lors de la victoire de l’OM à Auxerre à dix contre onze (1-0).

Rien n’est jamais simple avec l’Olympique de Marseille. Déjà privé de nombreux cadres, Roberto De Zerbi a dû composer avec un effectif encore amoindri hier lors du déplacement à Auxerre. Et s’il a réussi à ramener trois points précieux (1-0), à dix contre onze, le coach de l’OM a lâché une info qui en dit long sur la situation physique de son groupe.

« Emerson n’aurait pas dû jouer car il avait un petit souci. Je le félicite pour son match », a confié le coach de l’OM en conférence de presse d’après match. Malgré cette gêne, l’international italien a serré les dents et tenu son rôle dans un match marqué par le courage collectif des Phocéens.

Emerson a joué blessé à Auxerre !

De Zerbi n’a pas caché sa fierté : « Jouer autant de matchs avec autant d’absents… cette victoire a une valeur plus particulière. Si on avait joué avec la méchanceté d’aujourd’hui, surtout dans les fins de matchs comme contre Angers, on serait plus hauts au classement. » 

Un constat lucide et un message clair adressé à ses joueurs : la combativité avant tout. L’entraîneur italien de l’OM a également salué la prestation d’ensemble dans un contexte tendu : « Ça a été un match très difficile. Cette année, j’ai l’impression que la Ligue 1 est plus dure que l’année dernière. Je suis très content de ce qu’ont fait les garçons. On s’est adapté à la physionomie du match. » Une victoire à dix contre onze, un héros diminué mais exemplaire, et un coach combatif : à l’OM, la victoire à Auxerre a tout d’un tournant psychologique avant le prochain grand rendez-vous européen, ce mercredi au Vélodrome contre l’Atalanta Bergame (21h).

Aj AuxerreLigue 1OM
#A la une#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

