Arrivé cet été à l’OM, Hamed Junior Traoré (25 ans) peine à retrouver les terrains. Sa rechute a déjà provoqué des remous en interne, avec le staff médical sous pression et un Roberto De Zerbi inquiet.

Hamed Junior Traoré avait quitté l’AC Ajaccio avec de grandes ambitions pour renforcer l’attaque de l’OM. Mais depuis son arrivée fin août, le milieu offensif n’a disputé qu’un seul match avant de disparaître des radars. Alors que sa reprise collective était programmée cette semaine, Roberto De Zerbi a douché les espoirs, évoquant une situation plus grave que prévu.

En conférence de presse, le coach de l’OM a expliqué : « Non, c’est encore trop tôt. Les choses ne vont pas bien pour lui, il n’est pas encore sur la voie de la guérison. C’est dommage, car c’est un joueur important. » Une déclaration qui traduit l’inquiétude réelle autour de l’état physique du joueur et de son intégration dans le projet offensif marseillais.

Selon L’Équipe, Traoré aurait rechuté, ce qui compromet une nouvelle fois sa reprise. La situation a déjà provoqué des remous en interne : un kinésithérapeute du groupe professionnel aurait été rétrogradé avec la réserve, conséquence directe d’une mauvaise gestion de la situation. Cette décision révèle les tensions et le malaise autour de la préparation physique et du suivi médical du joueur. Pour l’OM, cette nouvelle est un contretemps majeur qui pourrait avoir des conséquences inattendues.