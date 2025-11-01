Si la piste Endrick a été évoquée à l’OL, Fabrizio Romano confirme sa possible arrivée au mercato hivernal même si le club rhodanien cible aussi Sebastian Szymański (Fenerbahçe, 26 ans).

L’Olympique Lyonnais a bien activé la piste menant à Endrick, l’attaquant brésilien du Real Madrid. Mais selon les dernières informations de la presse turque, le club ne ferait plus de lui sa priorité pour ce mercato. Sebastian Szymański, milieu offensif de Fenerbahçe, resterait la cible principale des Gones.

Le Polonais, passé par le Dynamo Moscou et le Feyenoord Rotterdam, est mis en vente par le club turc après un changement d’entraîneur qui lui a coûté sa place. L’idée de se relancer dans un grand championnat européen est séduisante, d’autant plus que cela pourrait lui offrir du temps de jeu en vue de la Coupe du monde en fin de saison. Pour Lyon, c’est une opportunité de recruter un joueur expérimenté dans un rôle offensif stratégique.

« Endrick est très intéressé par OL »

Le prix de départ annoncé à 14 millions d’euros avait déjà fait réfléchir les dirigeants lyonnais, mais selon la presse turque, Fenerbahçe a décidé d’augmenter sa mise à 20 millions d’euros, en raison des intérêts venus d’Italie et d’Allemagne. Un surcoût qui pourrait compliquer l’opération, mais pas fermer la porte à un transfert si l’OL se montre convaincant.

Si Lyon venait à se lancer sérieusement sur Szymański, cela pourrait également profiter à l’OM sur la piste Endrick. Avec l’attention des Gones désormais détournée, les Phocéens auraient plus de chances de concrétiser l’arrivée de la jeune pépite brésilienne du Real Madrid. Une rumeur à prendre avec des pincettes puisque Fabrizio Romano a confirmé qu’Endrick donnerait sa priorité totale à l’Olympique Lyonnais alors que les discussions progressent autour d’un prêt sec, sans option d’achat. La décision finale est attendue la semaine prochaine mais le Brésilien est « très intéressé par OL. »