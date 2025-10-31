Sur RMC, Cris, ancienne gloire de l’OL, a poussé en faveur de l’arrivée d’Endrick à Lyon.

C’est un dossier qui enflamme déjà le mercato hivernal de l’OL, qui ne débutera que le 1er janvier prochain. En effet, Endrick, 19 ans, peine à s’imposer au Real Madrid cette saison et pourrait envisager un prêt pour se relancer à Lyon, en Ligue 1. Si nous indiquions que le jeune attaquant pourrait avoir l’opportunité de semer le doute dans la tête de Xabi Alonso d’ici cet hiver, il pourrait être convaincu par le discours d’un ancien Lyonnais.

En effet, sur RMC dans Rothen s’enflamme, l’ancienne gloire lyonnaise Cris a estimé que rejoindre l’OL serait non seulement une option intéressante pour Endrick, mais presque une nécessité : “Ça peut faire du bien à l’OL. Ils ont une équipe qui joue au ballon, avec de la profondeur. Le début de saison lyonnais peut donner de l’espoir. Il a besoin de temps de jeu. Où jouera-t-il s’il ne vient pas à l’OL?”

La Coupe du Monde en ligne de mire

Le joueur brésilien doit surtout accumuler du temps de jeu pour se préparer à un enjeu majeur : la Coupe du Monde. Cris insiste : “Il faut qu’il parte rapidement. Il y a la Coupe du Monde l’année prochaine. Il a besoin de temps de jeu pour revenir en équipe nationale. Il faut qu’il prenne une décision rapidement s’il ne veut pas manquer la Coupe du Monde à 19 ans. Il a une chance d’être en sélection, il y était quand il jouait à Palmeiras. S’il a ce temps de jeu, il sera dans le groupe pour la Coupe du Monde.”

Pour Cris, il ne fait aucun doute qu’Endrick est un : “Joueur prometteur, puissant, gaucher, un 9 pas très grand (1,73m) mais il va vite. Il utilise sa qualité de dribbles en vitesse. Ce n’est pas un buteur comme Fred (ancien joueur de l’OL entre 2005 et 2009) mais il va apporter beaucoup d’envoi, de passes pour les autres. Il n’a pas de temps de jeu à Madrid, la concurrence est énorme. À 19 ans, il faut montrer encore plus.”