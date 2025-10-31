OL Mercato : Endrick convaincu de signer grâce un ancien Lyonnais ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OL Mercato : Endrick convaincu de signer grâce un ancien Lyonnais ?

OL Mercato : Endrick convaincu de signer grâce un ancien Lyonnais ?
William Tertrin
31 octobre 2025

Sur RMC, Cris, ancienne gloire de l’OL, a poussé en faveur de l’arrivée d’Endrick à Lyon.

C’est un dossier qui enflamme déjà le mercato hivernal de l’OL, qui ne débutera que le 1er janvier prochain. En effet, Endrick, 19 ans, peine à s’imposer au Real Madrid cette saison et pourrait envisager un prêt pour se relancer à Lyon, en Ligue 1. Si nous indiquions que le jeune attaquant pourrait avoir l’opportunité de semer le doute dans la tête de Xabi Alonso d’ici cet hiver, il pourrait être convaincu par le discours d’un ancien Lyonnais.

En effet, sur RMC dans Rothen s’enflamme, l’ancienne gloire lyonnaise Cris a estimé que rejoindre l’OL serait non seulement une option intéressante pour Endrick, mais presque une nécessité : “Ça peut faire du bien à l’OL. Ils ont une équipe qui joue au ballon, avec de la profondeur. Le début de saison lyonnais peut donner de l’espoir. Il a besoin de temps de jeu. Où jouera-t-il s’il ne vient pas à l’OL?”

La Coupe du Monde en ligne de mire

Le joueur brésilien doit surtout accumuler du temps de jeu pour se préparer à un enjeu majeur : la Coupe du Monde. Cris insiste : “Il faut qu’il parte rapidement. Il y a la Coupe du Monde l’année prochaine. Il a besoin de temps de jeu pour revenir en équipe nationale. Il faut qu’il prenne une décision rapidement s’il ne veut pas manquer la Coupe du Monde à 19 ans. Il a une chance d’être en sélection, il y était quand il jouait à Palmeiras. S’il a ce temps de jeu, il sera dans le groupe pour la Coupe du Monde.”

Pour Cris, il ne fait aucun doute qu’Endrick est un : “Joueur prometteur, puissant, gaucher, un 9 pas très grand (1,73m) mais il va vite. Il utilise sa qualité de dribbles en vitesse. Ce n’est pas un buteur comme Fred (ancien joueur de l’OL entre 2005 et 2009) mais il va apporter beaucoup d’envoi, de passes pour les autres. Il n’a pas de temps de jeu à Madrid, la concurrence est énorme. À 19 ans, il faut montrer encore plus.”

MercatoOLReal Madrid
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

OL Mercato : Endrick convaincu de signer grâce un ancien Lyonnais ?
Mercato...

OL Mercato : Endrick convaincu de signer grâce un ancien Lyonnais ?

Par William Tertrin
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, lors d'une conférence de presse.
Mercato...

OM Mercato : une recrue estivale déjà poussée dehors !

Par William Tertrin
Luis Enrique (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : gros coup de théâtre pour ce dossier chaud de l’hiver

Par William Tertrin
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage tranche et conforte un titulaire avant Lorient

Par William Tertrin
OL Mercato : l’arrivée d’Endrick prend un petit coup de froid
Mercato...

OL Mercato : l’arrivée d’Endrick prend un petit coup de froid

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi (OM)
Aj Auxerre...

OM : Riolo sort l’artillerie lourde pour relancer De Zerbi à Auxerre 

Par Bastien Aubert
Real Madrid Mercato : Kylian Mbappé lâche une très grosse indication sur son avenir
Mercato...

Real Madrid Mercato : Kylian Mbappé lâche une très grosse indication sur son avenir

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : un seul changement dans le groupe pour affronter le Red Star

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : Eirik Horneland relance la concurrence en attaque, Irvin Cardona lui répond

Par William Tertrin
Xabi Alonso lors d'un match du Real Madrid.
FC Barcelone...

Mercato : le Real Madrid proche d’un très gros coup qui va faire exploser le FC Barcelone

Par William Tertrin
Achraf Hakimi (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir d’Hakimi ! 

Par Bastien Aubert
Mercato : Paris pourrait rapatrier un nouveau champion du Monde en Ligue 1 !
Ligue 1...

Mercato : Paris pourrait rapatrier un nouveau champion du Monde en Ligue 1 !

Par William Tertrin
Red Star – ASSE : les supporters des Verts ne se déplaceront pas… mais frappent fort à L’Étrat !
ASSE...

Red Star – ASSE : les supporters des Verts ne se déplaceront pas… mais frappent fort à L’Étrat !

Par William Tertrin
Adrien Rabiot arrivant à Clairefontaine.
Equipe de France...

OM : Rabiot au coeur d’un premier bras de fer à Milan !

Par Bastien Aubert
Stade Rennais : Habib Beye règle encore ses comptes avec Blas et Fofana
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye règle encore ses comptes avec Blas et Fofana

Par William Tertrin
FC Nantes : un Canari est entré dans l’histoire du club… grâce à Monaco
FC Nantes...

FC Nantes : un Canari est entré dans l’histoire du club… grâce à Monaco

Par William Tertrin
RC Lens : Pierre Sage reconnaît ses erreurs à Metz mais persiste pour Malang Sarr
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage reconnaît ses erreurs à Metz mais persiste pour Malang Sarr

Par William Tertrin
Victor Osimhen (Galatasaray)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Barça fonce sur un vieux rêve du PSG ! 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : coup dur pour les Verts avant le Red Star 

Par Bastien Aubert
Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
Ligue 1...

PSG Mercato : un improbable club de Ligue 1 a tenté de recruter Kvaratskhelia !

Par Bastien Aubert
La famille Yamal à Paris
FC Barcelone...

FC Barcelone : le clan Yamal sort du silence et ça fait très mal ! 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : De Zerbi livre le verdict sur Nadir et annonce un gros coup dur avant Auxerre !

Par Bastien Aubert
Luis Enrique (PSG)
Mercato...

PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de Doué et Dembélé, grosse nouvelle en vue du Mercato !

Par Bastien Aubert
Luis Castro énervé après une action ratée d'un joueur du FC Nantes.
FC Metz...

FC Nantes – FC Metz : Castro annonce une pluie de mauvaises nouvelles !

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet