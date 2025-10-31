Annoncé proche de rejoindre l’Olympique Lyonnais cet hiver, Endrick pourrait tout de même avoir l’opportunité de semer le doute dans la tête de Xabi Alonso.

L’OL se rapproche déjà d’un très gros coup lors du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. En effet, selon Fabrizio Romano, spécialiste reconnu du marché des transferts, le rapprochement Endrick (19 ans) et l’Olympique Lyonnais avance. Les discussions seraient donc en bonne voie, mais aucun accord officiel n’a encore été annoncé pour l’attaquant du Real Madrid.

Paulo Fonseca, entraîneur de l’OL, a d’ailleurs été interrogé à ce sujet ce vendredi : « Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas ici. Avoir de bons joueurs, c’est ma volonté. Tous les joueurs de qualité sont les bienvenus. »

Xabi Alonso attend le bon moment

En parallèle, Xabi Alonso, entraîneur du Real, s’est aussi exprimé sur l’avenir de son joueur, qui n’a pas disputé la moindre minute cette saison : « Il est clair que j’aimerais qu’il ait des minutes, mais les contextes des matchs ont été serrés. Il s’entraîne bien et est prêt… mais il faut que le moment se présente. » Ce qui signifie que le coach madrilène est clairement ouvert à donner du temps de jeu à son attaquant… qui pourrait donc avoir l’opportunité de se montrer et de séduire son entraîneur.

Malgré tout, l’OL semble donc avancer prudemment mais de manière déterminée sur ce dossier, avec l’envie de donner sa chance à ce jeune talent brésilien.