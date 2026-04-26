Real Madrid Mercato : Endrick relance totalement son avenir à l’OL !

Si Endrick est censé revenir au Real Madrid à la fin de son prêt à l’OL, le Brésilien a évoqué son avenir avec une déclaration aussi honnête qu’ambiguë.

Arrivé cet hiver à l’OL sous la forme d’un prêt de six mois en provenance du Real Madrid, Endrick s’est rapidement imposé comme l’une des sensations de la seconde partie de saison en Ligue 1. Mais son avenir dans le Rhône reste plus incertain que jamais.

Un prêt court… et sans garantie

Pour rappel, l’attaquant brésilien de 19 ans n’a rejoint Lyon que temporairement, dans le cadre d’un prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de saison. Une situation qui laisse peu de marge de manœuvre au club lyonnais, malgré les performances convaincantes du joueur depuis son arrivée.

Interrogé par Canal+ sur la possibilité de prolonger l’aventure en cas de qualification en Ligue des champions, Endrick a livré une réponse aussi honnête qu’ambiguë.

« En réalité je ne sais pas. On est partis sur un prêt de six mois mais si je dois retourner au Real Madrid, j’y retourne avec plaisir. Si je dois aller ailleurs, j’irai ailleurs. J’espère vraiment qu’on va pouvoir qualifier Lyon en Ligue des champions, c’est là où est sa place »

Lyon peut-il encore espérer ?

Sportivement, l’impact d’Endrick est indéniable. En 18 matchs, il totalise 7 buts et 7 passes décisives. Son profil explosif et sa capacité à faire basculer un match en font déjà un élément clé de l’attaque lyonnaise.

Mais contractuellement, l’OL dépend entièrement du Real Madrid. Et sauf retournement de situation ou nouvelle négociation, le club espagnol garde la main sur l’avenir de son prodige. Plus tôt ce dimanche, nous vous relayions que Arsenal était très intéressé par le Brésilien.

Une fin de saison décisive

La qualification en Ligue des champions pourrait toutefois rebattre certaines cartes. Elle offrirait à Lyon un argument sportif fort pour tenter de prolonger l’aventure, même temporairement.

Reste que, dans ses propos, Endrick semble déjà se projeter dans un avenir ouvert, loin de toute promesse. Une chose est sûre : d’ici la fin de saison, chaque match comptera, autant pour l’OL que pour le futur de sa pépite brésilienne.