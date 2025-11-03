OM Mercato : une recrue va débarquer à Marseille !

Il arrive d’Italie…

Foot Mercato annonce ce lundi soir une arrivée imminente à l’OM. Celle de l’ancien joueur de la Roma Federico Balzaretti

Federico Balzaretti en route pour l’OM

« Federico Balzaretti, qui vient de résilier son contrat avec l’AS Roma, devrait intégrer l’organigramme de l’OM dans les prochains jours », révèle le média, qui ne précise pas pour l’instant le rôle qu’occupera l’Italien. « Le dirigeant italien de 43 ans, qui parle français couramment, va venir apporter son savoir-faire auprès des dirigeants marseillais ». A suivre…