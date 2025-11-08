Grâce à des buts d’Angel Gomes et Mason Greenwood, l’OM a facilement dominé le SB29 (3-0) au Vélodrome cet après-midi. Il est leader provisoire de la Ligue 1.

L’OM était attendu au tournant après sa déconvenue de mercredi face à l’Atalanta Bergame (0-1). Il a bien répondu, avec une victoire facile sur le Stade Brestois (2-0). La faiblesse de l’adversaire a bien aidé les hommes de Roberto De Zerbi, qui ont toutefois su mettre tous les ingrédients dans la partie pour se simplifier la vie. Angel Gomes, sur un coup franc relâché dans ses buts par Majecki à la 25e, Mason Greenwood sur pénalty (33e) et Pierre-Emerick Aubameyang (82e) d’une belle volée ont donné les trois points à l’OM. Voici les enseignements de la partie.

En 4-2-3-1, c’est mieux…

Dans les gros matches, Roberto De Zerbi a pris l’habitude d’aligner une défense à trois. Ca a fonctionné contre le PSG (1-0), un peu face au Real Madrid (1-2) mais ça a montré ses limites face au Sporting (1-2) et surtout l’Atalanta (0-1). Ce samedi, l’Italien a choisi de revenir à un schéma plus habituel, avec quatre arrières. Et même si la faiblesse brestoise a beaucoup contribué à la victoire phocéenne, il faut reconnaître que cette tactique est plus adaptée aux qualités de l’équipe. L’OM est plus offensif, meilleur dans la construction, plus équilibré tout simplement, dans cette configuration.

…continuer à jouer aussi !

Ces dernières semaines, l’OM a payé un lourd tribut à sa propension à s’arrêter de jouer alors qu’il mène au score. Contre le Sporting, à 1-0, il a fini par s’écrouler après l’expulsion d’Emerson. Face à Angers (2-2), il a cru avoir fait le plus dur en renversant le 0-1. Cet après-midi, alors qu’il menait 2-0 contre Brest à la pause, il a continué à jouer, à se projeter vers l’avant. Et ça a fini par payer car, non seulement il n’a pas encaissé ce but qui l’aurait fait douter, mais il a aussi porté le score à 3-0. Une bonne leçon pour l’avenir, même si tenir un gros rythme pendant 90 minutes n’est pas évident quand les rencontres s’enchaînent tous les trois jours.

Vermeeren, c’est fort !

Arthur Vermeeren était titulaire cet après-midi et il a une nouvelle fois réalisé une grosse prestation. Le Belge a une lecture du jeu assez impressionnante, qui lui permet d’intercepter des passes adverses et d’en bloquer d’autres par sa simple présence. Pourquoi ne joue-t-il pas plus ? C’est un vrai mystère ! Certes, l’OM a perdu avec lui à Lens (1-2) mais il menait à Lisbonne face au Sporting avant d’être sorti à la pause. A chaque fois qu’il est sur le terrain, il fait forte impression, contrairement à ses rivaux de la récupération, Matt O’Riley, branché sur courant alternatif, et Pierre-Emile Hojbjerg, meilleur dans l’organisation mais moins dans l’aspect défensif pur.

Aubameyang s’est rassuré

Le Gabonais n’avait plus marqué avec l’OM depuis le 30 septembre et le 4-0 face à l’Ajax. Il a commencé son match par un face-à-face manqué avec le gardien brestois (6e). A la 35e, il a expédié dans les tribunes une volée sur un centre en retrait venu de la gauche. Mais à la 81e, il a réglé la mire et, sur un service de Pavard, il a repris de volée, à l’horizontale, pour marquer le troisième but. Ainsi remis en cause après cinq semaines sans marquer, il reviendra plus fort après la trêve internationale.