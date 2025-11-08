FC Nantes Mercato : les Kita ont un plan de survie, un nouveau joueur de l’OM dans le coup !

En difficulté en Ligue 1, le FC Nantes se projette déjà sur le mercato d’hiver, avec un plan bien précis, qui concerne directement l’OM.

Ce samedi à 19 heures, le FC Nantes se rend au Havre pour ce qui a tout l’air d’un déplacement très périlleux pour le choc du maintien. 15e de Ligue 1 avec 9 points, le FCN a l’occasion de revenir à un seul point du HAC en cas de victoire. La tâche ne s’annonce pas simple, mais il faut vite se rassurer, surtout avec la trêve qui arrive. En interne, on commence d’ailleurs à s’impatienter concernant certaines recrues.

En effet, hormis Awaziem, Mwanga et El-Arabi, aucun autre nouvel arrivant n’a réellement donné satisfaction sur les neuf nouveaux joueurs qui ont débarqué l’été dernier. Et, selon L’Équipe, le constat a rapidement été dressé au sein du club : il faut beaucoup plus de joueurs ayant connu la Ligue 1 dans l’effectif. Pour ce mercato d’hiver, le club nantais tentera de suivre cette direction, et souhaite notamment un latéral gauche.

En plus de Garcia, un autre joueur de l’OM ciblé

Un vœu qui ne date pas d’aujourd’hui, et le nom d’Ulisses Garcia, placardisé puis réintronisé à l’OM, était sorti. Mais le quotidien sportif rapporte que le FCN a tenté un autre joueur marseillais, à savoir CJ Egan-Riley, arrivé l’été dernier à Marseille et en difficulté (5 matchs de Ligue 1). Les noms de Neto Borges (61 matchs de L1 avec Clermont), Alexander Djiku (221 avec Bastia, Caen et Strasbourg) et Albian Hadjari (22 ans, Hoffenheim) ont également été sondés.

En janvier, le FC Nantes ne voudra pas louper le coche du mercato, même si L’Équipe rappelle que seuls Franck Kita (pour les aspects contractuels), Castro et le responsable de la cellule recrutement, Baptiste Drouet, qui travaille avec un seul scout, composent le cercle des décideurs. Un cercle trop restreint, mais Nantes devra faire avec…