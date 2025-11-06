Le coach italien et le défenseur anglais de l’OM ont eu une discussion animée en plein match hier soir…

L’OM a concédé mercredi soir sa 3e défaite en 4 journées de Ligue des champions, battu au Vélodrome par l’Atalanta (0-1). Clairement, l’équipe de Roberto De Zerbi est passée à côté de son match et le scénario a été terriblement frustrant puisque le but de l’Atalanta a suivi une action où l’OM aurait dû obtenir un penalty suite à une main d’un joueur italien dans sa surface de réparation.

Autre fait marquant de ce match : une embrouille entre De Zerbi et CJ Egan-Riley. Mécontent d’être remplacé par Angel Gomes à la 79e minute, le jeune défenseur a frappé dans une bouteille d’eau au moment de retourner sur le banc et il a continué d’exprimer sa frustration en s’adressant à son entraîneur venu lui taper dans la main. Une discussion animée entre les deux hommes a suivi, mais De Zerbi a ensuite évoqué devant les médias une incompréhension avec son staff médical. Selon RMC, le médecin pensait qu’Egan-Riley était blessé, à la grande incompréhension du joueur, titularisé pour le 3e match consécutif hier soir.