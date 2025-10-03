ASSE : Dall’Oglio règle ses comptes avec Kilmer Sports
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes : la piste Ulisses Garcia s’éloigne, une alternative pour le poste de latéral gauche ?

FC Nantes : la piste Ulisses Garcia s’éloigne, une alternative pour le poste de latéral gauche ?
Louis Chrestian
3 octobre 2025

Le FC Nantes cherche depuis plusieurs semaines à se renforcer au poste de latéral gauche, une zone jugée trop juste en qualité comme en quantité par le staff canari. Mais alors que la piste menant à Ulisses Garcia (OM) semblait tenir la corde, la donne a changé. Le Suisse vient d’être inscrit sur la liste de la Ligue des Champions pour remplacer Facundo Medina, blessé deux mois. Une décision qui compromet fortement un éventuel départ lors du prochain mercato.

Garcia, une opportunité qui s’envole

Dans l’esprit des dirigeants nantais, Ulisses Garcia représentait une belle opportunité : un joueur expérimenté, capable d’apporter de la profondeur de banc et une certaine polyvalence défensive. Mais son retour en grâce à l’OM change tout. Difficile d’imaginer le club phocéen se priver d’un latéral supplémentaire alors que le calendrier s’annonce surchargé et que la défense est déjà fragilisée.

Jhoanner Chavez (Lens), la nouvelle priorité ?

Face à cette impasse, les Canaris activent d’autres pistes. La plus sérieuse mène à Jhoanner Chavez, le latéral colombien du RC Lens. Il revient tout juste de blessure avec le RC Lens et n’est pas sûr d’avoir beaucoup de temps de jeu avec Pierre Sage…
Lens, qui a déjà renforcé sa défense cet été, pourrait être ouvert à une négociation si une offre convenable arrive sur la table.

Un dossier prioritaire pour l’hiver

Une chose est sûre : Nantes ne peut pas se permettre de rester sans solution au poste de latéral gauche. Entre blessures récurrentes et manque de concurrence, ce secteur reste l’un des points faibles de l’effectif. L’échec du dossier Garcia oblige le club à accélérer sur ses plans B, avec Chavez en première ligne.

FC NantesLigue 1
#A la une#RUMEURS

Les plus lus

ASSE : Dall’Oglio règle ses comptes avec Kilmer Sports
ASSE...

ASSE : Dall’Oglio règle ses comptes avec Kilmer Sports

Par Laurent Hess
La mère de Lamine Yamal devient la star d’un événement exclusif pour les fans
FC Barcelone...

La mère de Lamine Yamal devient la star d’un événement exclusif pour les fans

Par Louis Chrestian
OM : De Zerbi sur le banc de Manchester United ? La rumeur qui affole l’Angleterre !
Mercato...

OM : De Zerbi sur le banc de Manchester United ? La rumeur qui affole l’Angleterre !

Par Louis Chrestian
OM : De Zerbi cash sur Gouiri, Paixao et la suite de la saison !
OM...

OM : De Zerbi cash sur Gouiri, Paixao et la suite de la saison !

Par Louis Chrestian
OM : Vermeeren lance un énorme avertissement avant Metz !
OM...

OM : Vermeeren lance un énorme avertissement avant Metz !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : la piste Ulisses Garcia s’éloigne, une alternative pour le poste de latéral gauche ?
FC Nantes...

FC Nantes : la piste Ulisses Garcia s’éloigne, une alternative pour le poste de latéral gauche ?

Par Louis Chrestian
OM – Ligue des Champions : Ulisses Garcia remplace Facundo Medina !
Ligue des champions...

OM – Ligue des Champions : Ulisses Garcia remplace Facundo Medina !

Par Louis Chrestian
Corentin Tolisso : « Je n’abandonnerai pas l’équipe de France »
Equipe de France...

Corentin Tolisso : « Je n’abandonnerai pas l’équipe de France »

Par Louis Chrestian
Franck Haise sur le départ ? Rennes prêt à frapper un énorme coup !
Ligue 1...

Franck Haise sur le départ ? Rennes prêt à frapper un énorme coup !

Par Louis Chrestian
ASSE : Djylian N’Guessan en plein doute !
ASSE...

ASSE : Djylian N’Guessan en plein doute !

Par Louis Chrestian
Thierry Henry dézingue Hansi Flick !
FC Barcelone...

Thierry Henry dézingue Hansi Flick !

Par Louis Chrestian
OL : Comment Paulo Fonseca a transformé un club condamné en machine à gagner !
Ligue 1...

OL : Comment Paulo Fonseca a transformé un club condamné en machine à gagner !

Par Louis Chrestian
Scandale en Espagne : la convocation de Lamine Yamal par la Roja fâche le Barça
FC Barcelone...

Scandale en Espagne : la convocation de Lamine Yamal par la Roja fâche le Barça

Par Louis Chrestian
FC Barcelone – PSG : même les supporters parisiens ont bluffé Barcelone !
FC Barcelone...

FC Barcelone – PSG : même les supporters parisiens ont bluffé Barcelone !

Par Laurent Hess
Equipe de France : Pierre Ménès chambre Deschamps pour la sélection de Mateta
Equipe de France...

Equipe de France : Pierre Ménès chambre Deschamps pour la sélection de Mateta

Par Laurent Hess
PSG : record de Mbappé en poche, Gonçalo Ramos peut-il être plus qu’un supersub ?
Ligue des champions...

PSG : record de Mbappé en poche, Gonçalo Ramos peut-il être plus qu’un supersub ?

Par Laurent Hess
ASSE : Dall’Oglio explique le Flop Abdelhamid chez les Verts
ASSE...

ASSE : Dall’Oglio explique le Flop Abdelhamid chez les Verts

Par Laurent Hess
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, avant le match contre Grenoble.
ASSE...

ASSE : Horneland est-il l’homme de la situation ?

Par Raphaël Nouet
Une vidéo de Karim Benzema avec son ex femme fait polémique
Real Madrid...

Une vidéo de Karim Benzema avec son ex femme fait polémique

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : Abdelhamid a fait une grosse boulette au Maroc (vidéo)
ASSE...

ASSE Mercato : Abdelhamid a fait une grosse boulette au Maroc (vidéo)

Par Laurent Hess
AS Rome – LOSC : le triple exploit de Berke Ozer en vidéo
Ligue Europa...

AS Rome – LOSC : le triple exploit de Berke Ozer en vidéo

Par Laurent Hess
Martin Satriano a sorti un gros match pour l'OL contre le RB Salzbourg.
Ligue 1...

L’OL avait des ailes face au Red Bull, les notes du facile succès face à Salzbourg

Par Alexandre Corboz
FC Nantes : Lafont s’est troué avec le Pana (vidéo)
FC Nantes...

FC Nantes : Lafont s’est troué avec le Pana (vidéo)

Par Laurent Hess
FC Barcelone – PSG : Thierry Henry se paye Hansi Flick !
FC Barcelone...

FC Barcelone – PSG : Thierry Henry se paye Hansi Flick !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet