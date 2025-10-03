Le FC Nantes cherche depuis plusieurs semaines à se renforcer au poste de latéral gauche, une zone jugée trop juste en qualité comme en quantité par le staff canari. Mais alors que la piste menant à Ulisses Garcia (OM) semblait tenir la corde, la donne a changé. Le Suisse vient d’être inscrit sur la liste de la Ligue des Champions pour remplacer Facundo Medina, blessé deux mois. Une décision qui compromet fortement un éventuel départ lors du prochain mercato.

Garcia, une opportunité qui s’envole

Dans l’esprit des dirigeants nantais, Ulisses Garcia représentait une belle opportunité : un joueur expérimenté, capable d’apporter de la profondeur de banc et une certaine polyvalence défensive. Mais son retour en grâce à l’OM change tout. Difficile d’imaginer le club phocéen se priver d’un latéral supplémentaire alors que le calendrier s’annonce surchargé et que la défense est déjà fragilisée.

Jhoanner Chavez (Lens), la nouvelle priorité ?

Face à cette impasse, les Canaris activent d’autres pistes. La plus sérieuse mène à Jhoanner Chavez, le latéral colombien du RC Lens. Il revient tout juste de blessure avec le RC Lens et n’est pas sûr d’avoir beaucoup de temps de jeu avec Pierre Sage…

Lens, qui a déjà renforcé sa défense cet été, pourrait être ouvert à une négociation si une offre convenable arrive sur la table.

Un dossier prioritaire pour l’hiver

Une chose est sûre : Nantes ne peut pas se permettre de rester sans solution au poste de latéral gauche. Entre blessures récurrentes et manque de concurrence, ce secteur reste l’un des points faibles de l’effectif. L’échec du dossier Garcia oblige le club à accélérer sur ses plans B, avec Chavez en première ligne.