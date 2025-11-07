PSG Mercato : un stylo et Paris boucle une prochaine recrue monstrueuse !
FC Nantes Mercato : les Kita désarmés, une bombe Mercato arrive du Havre !

Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, avant un match.
Bastien Aubert
7 novembre 2025

Directeur sportif du Havre, Mathieu Bodmer a envoyé un tacle indirect aux dirigeants du FC Nantes avant le match crucial de dimanche : il est possible de monter une équipe compétitive pour zéro euro.

L’ambiance promet d’être électrique dimanche entre Le Havre et Nantes. Si l’enjeu sportif est crucial pour les deux équipes, la tension monte déjà en coulisses après la sortie très remarquée de Mathieu Bodmer. Interrogé par Ouest-France, le directeur sportif du HAC a tenu à rappeler qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’un budget XXL pour réussir un mercato. Et sa petite phrase a tout d’un missile envoyé en direction de la famille Kita. « Tout le monde dit que c’est compliqué, mais en fait, nous on trouve que c’est plus simple, lâche Bodmer. Tu peux faire une belle équipe avec zéro euro ! »

Une sortie qui sonne comme un tacle glissé à ceux qui, du côté du FC Nantes, se plaignent souvent du manque de moyens ou de la difficulté à recruter. Bodmer, lui, en fait presque une philosophie. Le club doyen du foot français, rappelons-le, vit sous le contrôle strict de la DNCG depuis sa montée en Ligue 1 en 2023. Malgré ces contraintes, il a réussi à bâtir un effectif compétitif sans faire flamber les comptes.

« Tu peux faire une belle équipe avec zéro euro ! »

« Ce sont 48 joueurs qui sont arrivés depuis qu’on est au club, on en a payé seulement trois », ajoute-t-il, presque fier de ce tour de force. Et les chiffres lui donnent raison : onze recrues ont débarqué cet été, dont certaines s’imposent déjà comme des cadres (Seko, Diaw), tandis que d’autres assurent une rotation efficace (Doucouré, Samatta, Delaine, Namli).

Pendant que Bodmer prouve qu’un mercato malin vaut mieux qu’un mercato dépensier, le FC Nantes continue, lui, de naviguer entre doutes et frustrations. Malgré quelques bonnes pioches, les Canaris peinent à se stabiliser et à retrouver leur lustre d’antan. La stratégie est à revoir.

