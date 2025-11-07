Le doute plane sur les cages nantaises avant un déplacement crucial au Havre. Touché en toute fin de match contre Metz, Anthony Lopes, gardien titulaire et pilier du vestiaire, est très incertain pour la 12e journée de Ligue 1. L’absence probable du dernier rempart ajoute une dose supplémentaire de pression à une équipe qui vient déjà d’encaisser un revers inquiétant.

Anthony Lopes blessé, présence incertaine pour la 12e journée

C’est un coup dur dont le FC Nantes se serait bien passé : Anthony Lopes, sortant sur blessure face à Metz, n’a pas rechaussé les gants à l’entraînement depuis. Sa sortie, après un contact malheureux sur l’ouverture du score adverse, a plongé le staff et les supporters dans l’expectative. La blessure à la hanche s’ajoute à un début de saison où Lopes, arrivé en Loire-Atlantique pour sécuriser l’arrière-garde, n’a pas manqué une minute jusqu’à présent. Avec 11 matchs sur 11 disputés, plus de 98 % des minutes passées sur le terrain et un impact majeur sur les résultats, son absence serait forcément ressentie. Son expérience et sa régularité font cruellement défaut dans ces moments décisifs, comme le rappellent ses chiffres remarquables parmi l’élite.

Qui pour garder la cage en cas de forfait ?

Si la nouvelle tombe et qu’Anthony Lopes déclare forfait, ce que L’Équipe qualifie de « très probable », la responsabilité de défendre les cages nantaises devrait alors revenir au Suédois Patrik Carlgren ou au jeune Alexis Mirbach. Carlgren, fort de son vécu international et d’une expérience solide, part avec une longueur d’avance dans la hiérarchie. Mais la fougue de Mirbach n’est pas à négliger, surtout dans un contexte où chaque décision peut tout chambouler. Le coach Luis Castro devra rapidement trancher, avec le risque de bouleverser des automatismes défensifs jusque-là bien huilés.

L’infirmerie des Jaune et Vert : point complet

Le secteur défensif n’est pas le seul touché. Côté milieux, le FC Nantes doit faire sans Johann Lepenant et Francis Coquelin. Les deux récupérateurs n’ont pas repris l’entraînement collectif, et leur absence pèse lourd dans l’équilibre de l’équipe. À l’inverse, un frémissement d’optimisme pointe avec le retour progressif sur la pelouse de Hong et Mickayl Lahdo, qui retrouvent le groupe mais à un rythme prudent. Pour une équipe souvent marquée par les pépins physiques cette saison, l’effectif reste sous pression, à l’aube d’un match où la profondeur de banc va compter.

Un déplacement crucial pour Nantes

Le timing, avouons-le, n’a rien d’idéal. Nantes reste sur une défaite 0-2 face à Metz, à la Beaujoire, qui a laissé des traces dans les têtes. Ce déplacement au Havre s’annonce donc décisif pour relancer la dynamique et rester à flot dans la course au maintien. Face à un concurrent direct, chaque point pèsera dans la balance, et l’incertitude autour de la présence de Lopes ne fait qu’amplifier la tension. Entre le sort du gardien portugais et les autres incertains, l’attente se prolonge. Prochain verdict dans les heures à venir, le groupe tout entier suspendu à la décision finale du staff technique…