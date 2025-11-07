Battu à domicile par le FC Metz dimanche dernier (0-2), le FC Nantes a connu un début de semaine mouvementé : le vestiaire a organisé une grosse mise au point pour relancer une équipe en perte de repères.

L’ambiance était lourde à la Jonelière après le revers contre Metz (0-2). Une nouvelle désillusion qui a fait grincer des dents au sein du vestiaire du FC Nantes. Entre frustration et incompréhension, les cadres ont décidé de prendre les choses en main. Une réunion a eu lieu dès le lendemain de la défaite, et d’après plusieurs sources internes, les mots ont été forts.

Matthis Abline, buteur en manque de réussite ces dernières semaines, a confirmé qu’un électrochoc était nécessaire : « Elle a fait mal à la tête, cette défaite. Ça nous a permis aussi de nous rassembler pour en parler, se dire les choses, a-t-il avoué hier en conférence de presse. Chaque saison est différente. Si on regarde le classement, on pourrait se dire qu’on l’a déjà vécu. Mais on a une équipe jeune, avec un nouvel état d’esprit, avec d’autres ambitions. On fait tout pour repartir vers l’avant. »

« Ça nous a permis de se dire les choses »

Une sortie qui traduit la volonté du groupe de réagir avant qu’il ne soit trop tard. L’attaquant du FC Nantes insiste sur la solidarité retrouvée et sur la responsabilité collective : plus question de subir. Du côté du staff de Luis Castro, on salue cette initiative venue des joueurs eux-mêmes.

La direction, elle, reste attentive à l’évolution de la situation. Le FC Nantes, actuellement englué dans la seconde moitié de tableau, sait qu’il n’a plus le droit à l’erreur. Prochain rendez-vous crucial ce dimanche au Havre avec une obligation de résultat avant la trêve internationale.