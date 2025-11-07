FC Barcelone : Yamal recadre 6 coéquipiers, Flick en furie et éjecté en décembre ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes : réunion de crise dans le vestiaire, ça chauffe avant Le Havre !

Matthis Abline (FC Nantes)
Bastien Aubert
7 novembre 2025

Battu à domicile par le FC Metz dimanche dernier (0-2), le FC Nantes a connu un début de semaine mouvementé : le vestiaire a organisé une grosse mise au point pour relancer une équipe en perte de repères. 

L’ambiance était lourde à la Jonelière après le revers contre Metz (0-2). Une nouvelle désillusion qui a fait grincer des dents au sein du vestiaire du FC Nantes. Entre frustration et incompréhension, les cadres ont décidé de prendre les choses en main. Une réunion a eu lieu dès le lendemain de la défaite, et d’après plusieurs sources internes, les mots ont été forts.

Matthis Abline, buteur en manque de réussite ces dernières semaines, a confirmé qu’un électrochoc était nécessaire : « Elle a fait mal à la tête, cette défaite. Ça nous a permis aussi de nous rassembler pour en parler, se dire les choses, a-t-il avoué hier en conférence de presse. Chaque saison est différente. Si on regarde le classement, on pourrait se dire qu’on l’a déjà vécu. Mais on a une équipe jeune, avec un nouvel état d’esprit, avec d’autres ambitions. On fait tout pour repartir vers l’avant. »

« Ça nous a permis de se dire les choses »

Une sortie qui traduit la volonté du groupe de réagir avant qu’il ne soit trop tard. L’attaquant du FC Nantes insiste sur la solidarité retrouvée et sur la responsabilité collective : plus question de subir. Du côté du staff de Luis Castro, on salue cette initiative venue des joueurs eux-mêmes.

La direction, elle, reste attentive à l’évolution de la situation. Le FC Nantes, actuellement englué dans la seconde moitié de tableau, sait qu’il n’a plus le droit à l’erreur. Prochain rendez-vous crucial ce dimanche au Havre avec une obligation de résultat avant la trêve internationale. 

FC NantesLigue 1
#A la une#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Hansi Flick lors du match entre le FC Barcelone et Gérone.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Yamal recadre 6 coéquipiers, Flick en furie et éjecté en décembre ?

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : coup dur pour Stassin, excellente nouvelle avant Troyes !  

Par Bastien Aubert
Daniel Muñoz (Crystal Palace)
FC Barcelone...

PSG Mercato : le remplaçant d’Hakimi déjà ciblé, le FC Barcelone ridiculisé !

Par Bastien Aubert
Federico Balzaretti (OM)
Mercato...

OM Mercato : Balzaretti allume la mèche, ces 3 recrues de poids attendues en janvier !

Par Bastien Aubert
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : réunion de crise dans le vestiaire, ça chauffe avant Le Havre !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage.
Ligue 1...

Revue de presse : une révolution chiffonne Beye à Rennes, Sage valide une signature à Lens 

Par Bastien Aubert
Robinio Vaz (OM)
Ligue 1...

OM : une équipe prestigieuse drague Vaz, l’opération pourrait aller au bout à cause du PSG ! 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland secoue le vestiaire, Stassin ciblé ?

Par Bastien Aubert
Roberto Mancini à Marseille
OM...

OM : après Balzaretti, un champion d’Europe à Marseille ! 

Par Bastien Aubert
Dusan Vlahovic (Juventus)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : le Real a 3 priorités au Mercato, un sniper dans les plans du Barça ! 

Par Bastien Aubert
Paulo Fonseca (OL)
Mercato...

OL : Fonseca lâche un gros indice Mercato, Endrick en route pour Lyon ! 

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : énorme coup dur de dernière minute au Havre !

Par Bastien Aubert
Lepaul et Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye va aligner un onze plein de surprises à Paris !

Par Bastien Aubert
Randal Kolo Muani
Equipe de France...

Équipe de France : de retour, un chouchou de Deschamps n’est pas le bienvenu dans le vestiaire des Bleus 

Par Bastien Aubert
Eric Garcia (FC Barcelone)
Mercato...

PSG Mercato : une recrue d’1,45 mètre en janvier, Luis Enrique a validé !

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : fragilisé, Horneland vend la mèche pour son avenir !

Par Bastien Aubert
L'OM en Ligue des Champions
Ligue des champions...

OM – Atalanta : après Egan Riley et De Zerbi, une autre altercation a éclaté !

Par Bastien Aubert
ASSE : le porte-bonheur d’Horneland bientôt de retour
ASSE...

ASSE : le porte-bonheur d’Horneland bientôt de retour

Par Laurent Hess
OM : très critique après l’Atalanta, il se fait humilier par le bras droit de Benatia sur X
Ligue 1...

OM : très critique après l’Atalanta, il se fait humilier par le bras droit de Benatia sur X

Par William Tertrin
L’OL s’incline face au Real Betis et met fin à sa belle série en Ligue Europa
Ligue Europa...

L’OL s’incline face au Real Betis et met fin à sa belle série en Ligue Europa

Par William Tertrin
Ancien du FC Nantes et de l’OL, Léo Dubois prend sa retraite à 31 ans
FC Nantes...

Ancien du FC Nantes et de l’OL, Léo Dubois prend sa retraite à 31 ans

Par William Tertrin
OM : Thauvin révèle avoir trahi Longoria et ne s’en remet toujours pas
Ligue 1...

OM : Thauvin révèle avoir trahi Longoria et ne s’en remet toujours pas

Par William Tertrin
Luis Enrique (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : un joueur de Luis Enrique en partance vers la Bundesliga

Par William Tertrin
Un joueur de l’OL tacle l’ASSE sur X, les supporters des Verts ne le loupent pas !
ASSE...

Un joueur de l’OL tacle l’ASSE sur X, les supporters des Verts ne le loupent pas !

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet