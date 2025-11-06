Le président nantais s’en était pros à Luis Castro après Metz. Mais le retour de bâton est terrible…

Ouest-France a révélé lundi que le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, avait déboulé dans le vestiaire, dimanche dernier, à la mi-temps du match contre Metz (0-2), pour piquer une colère et s’expliquer avec son entraîneur, Luis Castro. Un Castro qui avait choisi de reconduire le même onze défait quatre jours plus tôt par Monaco (3-5), également à la Beaujoire, et qui n’a pas fait de changement en début de seconde période face aux Lorrains.

Le Mercato des Canaris montré du doigt

Mais cette absence de changements s’explique aussi par la faiblesse de l’effectif. Ainsi, un « proche du vestiaire » cité par Ouest-France avait glissé à Kita : « En même temps, quand tu vois ce qu’il y a sur le banc, c’est compliqué… ». Une critique qui visait la direction nantaise puisque c’est elle qui a décidé de vendre ou de laisser partir quantité de joueurs cet été pour renflouer les caisses tout en ne dépensant que 4 M€ pour se « renforcer ». Suiveur du FCN, Emmanuel Merceron y est allé lui aussi de son tacle. « On apprend dans @PodcastNantes que Waldemar Kita sonde à droite à gauche pour savoir ce qu’il manque à son groupe. La réponse est simple, il manque un investissement cet été dans 2 ou 3 joueurs pour encadrer cette super génération ». Un avis qui résume bien ce que pense la grande majorité des supporters nantais.