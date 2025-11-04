Si Waldemar Kita a bien poussé un gros coup de gueule à la mi-temps de Nantes-Metz (0-2), les jours de Luis Castro sur le banc ne seraient pas encore comptés.

Depuis les révélations d’Ouest-France, hier, sur les coulisses de Nantes-Metz (0-2), dimanche, les médias s’enflamment sur l’avenir de Luis Castro. L’entraîneur des Canaris connaît une première partie de saison très compliquée, son équipe ne parvenant pas à s’imprégner de ses principes de jeu et enchaînant les déconvenues. Après le coup de gueule de Waldemar Kita dans les vestiaires à la mi-temps du match contre les Lorrains et sachant que le propriétaire du FCN s’est ensuite entretenu avec son coach, on pourrait imaginer les jours de ce dernier comptés.

Castro au moins jusqu’à la trêve ?

En effet, le journaliste d’Ouest-France David Phelippeau a trouvé que certains titres produits à partir de son article étaient « racoleurs ». Une façon de dire que l’ambiance n’est pas aussi pesante que ça en interne au FC Nantes. Oui, Waldemar Kita est fâché, mais davantage contre son équipe que contre son entraîneur. Phelippeau avait déjà dit dans le podcast Sans Contrôle que Luis Castro ne risquait rien au moins jusqu’à la trêve hivernale. Sa direction a misé gros sur lui et entend lui laisser du temps pour mettre ses idées en place, malgré les désillusions qui s’enchaînent.

De toute façon, la réalité économique du FC Nantes bloque un éventuel renvoi de Castro. La semaine écoulée, avec deux revers à la Beaujoire (3-5 contre Monaco et 0-2 face à Metz), a mis les nerfs de tout le monde à rude épreuve dans la Cité des Ducs mais elle ne devrait pas pour autant occasionner de révolution sur le banc. Du moins, pas encore…