FC Nantes : les jeunes suffiront-ils à sauver Castro et le club en L1 ?

Face au FC Metz (0-2), les jeunes du FC Nantes ont été en grande difficulté et Luis Castro a dû encaisser la tempête. Entre erreurs individuelles et huées du public, l’entraîneur portugais voit son pari jeunesse déjà mis à l’épreuve.

Dimanche à La Beaujoire, les jeunes du centre de formation du FC Nantes ont vécu un véritable cauchemar devant le FC Metz (0-2). Les sifflets ont résonné dans le stade, transformant ce qui aurait pu être un apprentissage encadré en une épreuve publique.

Luis Castro, l’entraîneur, a tenté de protéger son groupe : « Qu’ils sifflent, aucun problème. Mais, pendant le match… Il faut attendre que ça soit passé. » Le Portugais pointe le manque de patience du public, qui avait pourtant applaudi récemment contre Monaco (3-5), mais se montre désormais moins tolérant face à l’ex-dernier de la classe.

Péril jeunes au FC Nantes ?

Les jeunes Canaris ont peiné à suivre le rythme, symbolisant le défi de passer du centre de formation à la Ligue 1. Louis Leroux (19 ans), repositionné à un poste plus familier, a perdu des ballons faciles, tandis que Dehmaine Tabibou (20 ans) n’a donné du rythme que par intermittence. Herba Guirassy (19 ans), auteur d’un doublé contre Monaco, est passé quasiment inaperçu hier. Et la « palme » revient à Tylel Tati, dont l’erreur a coûté l’ouverture du score.

Le capitaine Kelvin Amian reste lucide : « Il va falloir grandir plus vite. On a beaucoup de jeunes, ils ont le potentiel, mais il faut plus d’exigence. » Castro et ses joueurs n’ont pas été beaucoup aidés par leurs partenaires, et l’utilisation massive des jeunes révèle aussi les limites d’un effectif largement renouvelé cet été.

Résultat : deux matches, aucun point, et une 15e place au classement. Nantes voit sa jeunesse mise à l’épreuve, et la prochaine rencontre face au Havre sera déjà cruciale pour leur apprentissage et pour la crédibilité du pari de Castro. L’enjeu est clair : progresser vite, sous pression, ou risquer que le pari tourne au fiasco.