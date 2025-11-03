Le douloureux revers face au FC Metz (0-2), dimanche à la Beaujoire, place le FC Nantes au bord du précipice. Et son propriétaire dans le viseur des supporters.

Le FC Nantes a perdu gros en s’inclinant à domicile face à Metz (0-2) dimanche. Et le pire, c’est que la victoire des Lorrains n’est pas du tout volée. Les Canaris ont totalement déjoué, ne se sont pas procurés de grosses occasions et ont fini par craquer dans les dix dernières minutes. Les voilà 15es du classement, à seulement deux longueurs de la nouvelle lanterne rouge, Auxerre. Le pire est à craindre alors que les deux prochains matches verront la Maison Jaune affronter Le Havre (12e) et Lorient (16e)…

« Mais fuck, oui, c’est toujours Kita »

Dans ce contexte morose, les supporters ont exprimé leur mécontentement à la fin de la rencontre via des sifflets qui n’ont pas plu à Luis Castro. Mais c’est surtout Waldemar Kita qui est dans leur viseur, comme toujours. Sur X, Emmanuel Merceron a résumé la pensée générale avec ces lignes : « Ouin, ouin, c’est toujours de la faute de Kita. On rappellera qu’il a mis 0€ pour renforcer un groupe qui a connu 15 départs. On peut dire Castro, on peut dire la cellule, on peut dire Guirassy. Mais fuck, oui, c’est toujours Kita ».

Reste que, même si la situation actuelle est le fruit de la mauvaise gestion de Waldemar Kita depuis tant d’années, c’est bien sur le terrain que l’avenir du FC Nantes va se jouer. Et pour cela, il faudra que les supporters continuent de faire corps derrière leur équipe, comme cela a été le cas en première période face au FC Metz.