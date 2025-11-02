Le FC Nantes s’est incliné cet après-midi à la Beaujoire face au FC Metz (0-2) au terme d’une prestation abyssale. Voici les notes des Canaris. Et il n’y en a pas un pour relever l’autre !

C’était le genre de matches à six points qui définit une saison. Ce qui signifie que le FC Nantes et ses supporters peuvent craindre le pire après cette prestation si terne face au FC Metz (0-2) ! Car les Lorrains n’ont pas été dominés comme on pouvait s’y attendre, bien au contraire. Ils ont fait jeu égal avec les hommes de Luis Castro et ont fait preuve de plus de réalisme dans le dernier geste, bien aidés par une énorme erreur de Lopes. Si même le gardien commence à sombrer…

Lopes (3) (Carlgren, 88e) : un super arrêt dès la 5e sur une frappe de demi-volée de Touré de 25 mètres. Dégage mal un corner à la 36e, heureusement sans conséquence. Il se rachète dans la foulée sur une frappe au ras du poteau de Sabaly. Vigilant à la 63e sur une frappe de Diallo. Encore décisif à la 72e sur une frappe de près de ce même Diallo. Il réalisait une grosse performance jusqu’à cette sortie ratée au devant de Sabaly qui a coûté le premier but. Blessé, il a cédé sa place quelques minutes plus tard.

Amian (4) : dégage de la tête en corner alors qu’un Messin s’apprêtait à marquer à la 72e. Un superbe centre pour la tête d’Abline à la 77e. Tsitaichvili lui a causé des problèmes dans le couloir, surtout qu’il était bien aidé par les dédoublements de Colin.

Awaziem (5) : une belle ouverture de 40 mètres pour Leroux à la 24e. Dégage de la tête un bon centre venu de la droite à la 32e. Idem à la 35e, mais du pied cette fois. Coupe à nouveau un bon centre à la 46e. Le seul Canari à son niveau. Sans lui, le score serait plus lourd.

Tati (3) : son match s’est résumé à cette fatidique 82e minute pendant laquelle il a commis deux grosses erreurs. D’abord en se faisant prendre dans son dos par Sabaly, ensuite, en dégageant mal le ballon, sa passe à Awaziem étant interceptée par Abuachvili. Si Awaziem coupe autant de centres, cela signifie aussi que Tati est mal placé sur les actions adverses…

Cozza (4) (Radakovic, 88e) : dégage en deux temps un corner à la 39e. Un bon centre à la 52e puis une volée dans les tribunes sur le corner qui suit. Se déchire complètement sur une volée au second poteau à la 59e. Un match à l’image de sa saison, quoi. Les Messins sont souvent passés dans son couloir et on sait pourquoi !

Mwanga (5) : une énorme remontée de balle à la 70e, avec la moitié de l’équipe messine passée en revue. Dommage que sa frappe soit contrée. Avec des partenaires à ce niveau, il doit être au four et au moulin et finit par se disperser.

Leroux (4) : sa volée dans la surface, à la 18e, prenait le chemin du but mais un Messin l’a contrée. Bien trouvé par Awaziem dans la profondeur, il ne parvient pas à contrôler correctement à la 24e. On le sent perdu à force d’être trimballé d’un poste à l’autre.

Tabibou (4) : un coup franc dans le mur à la 51e. Beaucoup d’envie mais énormément de déchets.

Abline (4) : une frappe pas assez appuyée à la 17e. Sa volée au second poteau à la 52e était bien partie mais a été contrée par un défenseur messin. A la 77e, il ne cadre pas une tête au deuxième poteau alors que le service d’Amian était parfait. Encore et toujours l’attaquant nantais le plus dangereux. Mais encore et toujours beaucoup de ratés devant les cages…

El-Arabi (4) (Mohamed, 78e) : intéressant dans son jeu de remise, il réalise un bon dribble suivi d’un centre au deuxième poteau à la 59e que Cozza ne parvient pas à envoyer dans les filets. Mais il a peiné à se mettre en situation de tir. Un match frustrant pour lui. Remplacé par Mohamed à la 78e, qui a touché très peu de ballons…

Guirassy (4) (Benhattab, 66e) : remuant, Guirassy a perdu beaucoup de ballons. Un excellent centre du droit à la 31e pour la tête d’El-Arabi, hélas trop court. On sent une grosse technique mais on le devine également contaminé par la médiocrité ambiante. Remplacé par Benhattab après l’heure de jeu. Le gaucher se signale d’entrée par une occasion gâchée sur un corner. Plutôt que de frapper, il préfère contrôler et tenter un dribble, qui finit en six mètres…