FC Nantes : Lopes se troue, les offensifs inoffensifs… les notes des Canaris face à Metz
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Le RC Lens et le LOSC s’imposent, le FC Nantes coule

Le but d'Odsonne Edouard face au FC Lorient.
Raphaël Nouet
2 novembre 2025

Les quatre matches de la 11e journée ayant débuté à 17h15 ont rendu leur verdict. Le RC Lens et le LOSC se sont imposés, le FC Nantes a été tenu en échec par le FC Metz, de même que le TFC par Le Havre.

Surpris par le FC Metz (0-2) mercredi, le RC Lens s’est bien relancé face à Lorient (2-0). Mais les Sang et Or ont eu chaud ! Ils ont réalisé une bonne première période, ouvrant le score par Edouard dès la 6e minute. Mais après la pause, ils ont trop reculé, concédant un pénalty à la 64e. Heureusement pour eux, Bamba a vu sa tentative renvoyée par le poteau de Risser. Ce raté a constitué un électrochoc pour les Sang et Or, qui ont doublé la mise à la 77e par Saïd et même inscrit un troisième but par Baidoo à la 89e.

Metz n’est plus lanterne rouge !

Match terne à la Decathlon Arena, où le LOSC a laborieusement dominé le SCO d’Angers. Les Dogues ont fait la différence dans les arrêts de jeu par Correia. Même chose à Toulouse, avec encore moins de but puisque Le Havre est allé chercher un bon 0-0 sur la pelouse des Violets.

Enfin, énorme coup réalisé par le FC Metz à la Beaujoire ! Les Lorrains, derniers décrochés il y a deux journées, viennent d’enchaîner des succès contre le RC Lens (2-0) et Nantes (2-0). Ils ont fait jeu égal avec les Canaris pendant toute la rencontre et ont fait la différence à la 82e par Abuachvili, qui a profité d’une erreur d’appréciation de Tati et une sortie ratée de Lopes. Diallo a doublé la mise à la 89e sur un contre rondement mené. Avec ce succès, Metz abandonne la dernière place à Auxerre.

FC NantesLigue 1LOSCRC Lens
#A la une

Les plus lus

Une sortie aérienne d'Anthony Lopes face au FC Metz.
FC Nantes...

FC Nantes : Lopes se troue, les offensifs inoffensifs… les notes des Canaris face à Metz

Par Raphaël Nouet
Daniel Riolo assistant à un match de tennis.
Ligue 1...

OM : le verdict sans concession de Riolo sur la victoire à Auxerre

Par Raphaël Nouet
Le but d'Odsonne Edouard face au FC Lorient.
FC Nantes...

Le RC Lens et le LOSC s’imposent, le FC Nantes coule

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca.
Ligue 1...

Brest – OL : le onze lyonnais connu

Par Raphaël Nouet
Irvin Cardona (ASSE)
ASSE...

ASSE : Cardona calme tout le monde après le Red Star !

Par Bastien Aubert
Estéban Lepaul remerciant les supporters rennais avec le ballon du match sous les bras.
Ligue 1...

Stade Rennais : Lepaul parle de déclic mais ignore Beye

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick.
FC Barcelone...

FC Barcelone – Elche : le onze de Flick pour oublier le Clasico

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland.
ASSE...

ASSE Mercato : la réponse cash d’Horneland sur le recrutement

Par Raphaël Nouet
Habib Beye hurlant ses ordres lors du match entre le Stade Rennais et Strasbourg.
Ligue 1...

Stade Rennais : Lepaul offre du répit à Beye mais le carton sur Strasbourg est en trompe-l’œil

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'AJ Auxerre, Christophe Pélissier, lors du match face à l'OM.
Aj Auxerre...

Le tacle de l’entraîneur d’Auxerre à l’OM

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, lors du match contre Monaco.
FC Nantes...

FC Nantes – FC Metz : Luis Castro a dévoilé son onze

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage.
Ligue 1...

RC Lens – Lorient : le onze sang et or est connu

Par Raphaël Nouet
Paulo Fonseca (OL)
Ligue 1...

OL : Paulo Fonseca dans la tourmente avant Brest  

Par Bastien Aubert
Vincent Kompany (Bayern Munich)
Ligue des champions...

PSG : Kvaratskhelia inquiète avant le Bayern mais Dembélé rassure !

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM – L’analyse de Bastien Aubert : « La fin des illusions pour Roberto De Zerbi »

Par Bastien Aubert
Lassine Sinayoko (AJ Auxerre)
Aj Auxerre...

RC Lens Mercato : Auxerre remet de l’huile sur le feu dans le dossier Sinayoko !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, avant un match à Toulouse.
FC Nantes...

FC Nantes : ce titulaire de Luis Castro a mis un gros coup de pression à tout le groupe

Par William Tertrin
Andy Diouf (Inter Milan)
Mercato...

RC Lens Mercato : une affaire en or se profile à l’Inter Milan en janvier !

Par Bastien Aubert
Joao Ferreira (ASSE)
ASSE...

ASSE : le coupable de la débâcle face au Red Star est identifié, changement radical à Troyes ?

Par Bastien Aubert
Robert Lewandowski (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : deux retours XXL pour Hansi Flick avant Elche

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OM, OL Mercato : Xabi Alonso chamboule tout pour l’avenir d’Endrick au Real Madrid !

Par Bastien Aubert
Harry Kane (Bayern Munich)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Deco craque pour un buteur de classe mondiale très bientôt à Paris !

Par Bastien Aubert
Neal Maupay (OM)
OM...

OM : un buteur inattendu marque des points sous le nez de De Zerbi 

Par Bastien Aubert
Ludovic Blas (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : un absent de taille dans le groupe pour Strasbourg

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet