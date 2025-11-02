Les quatre matches de la 11e journée ayant débuté à 17h15 ont rendu leur verdict. Le RC Lens et le LOSC se sont imposés, le FC Nantes a été tenu en échec par le FC Metz, de même que le TFC par Le Havre.

Surpris par le FC Metz (0-2) mercredi, le RC Lens s’est bien relancé face à Lorient (2-0). Mais les Sang et Or ont eu chaud ! Ils ont réalisé une bonne première période, ouvrant le score par Edouard dès la 6e minute. Mais après la pause, ils ont trop reculé, concédant un pénalty à la 64e. Heureusement pour eux, Bamba a vu sa tentative renvoyée par le poteau de Risser. Ce raté a constitué un électrochoc pour les Sang et Or, qui ont doublé la mise à la 77e par Saïd et même inscrit un troisième but par Baidoo à la 89e.

Metz n’est plus lanterne rouge !

Match terne à la Decathlon Arena, où le LOSC a laborieusement dominé le SCO d’Angers. Les Dogues ont fait la différence dans les arrêts de jeu par Correia. Même chose à Toulouse, avec encore moins de but puisque Le Havre est allé chercher un bon 0-0 sur la pelouse des Violets.

Enfin, énorme coup réalisé par le FC Metz à la Beaujoire ! Les Lorrains, derniers décrochés il y a deux journées, viennent d’enchaîner des succès contre le RC Lens (2-0) et Nantes (2-0). Ils ont fait jeu égal avec les Canaris pendant toute la rencontre et ont fait la différence à la 82e par Abuachvili, qui a profité d’une erreur d’appréciation de Tati et une sortie ratée de Lopes. Diallo a doublé la mise à la 89e sur un contre rondement mené. Avec ce succès, Metz abandonne la dernière place à Auxerre.