Alors que le RC Lens avait tenté de recruter Lassine Sinayoko cet été, l’AJ Auxerre remet le sujet sur la table par l’intermédiaire de Baptiste Malherbe, directeur sportif du club bourguignon.

Le feuilleton Sinayoko n’est peut-être pas totalement terminé. Cible prioritaire du RC Lens lors du dernier mercato estival, l’ailier malien de 25 ans avait finalement choisi de rester fidèle à l’AJ Auxerre. Mais le dossier revient sur le devant de la scène après les déclarations de Baptiste Malherbe, le directeur sportif icaunais, en marge de la défaite contre l’OM (0-1).

« Lassine Sinayoko a été un dossier du mercato écoulé, mais c’est surtout dû à la médiatisation, a-t-il expliqué au micro de Ligue1+. Il n’y a aucun problème avec lui, même s’il a pu se poser des questions cet été. Il nous a rapidement dit qu’il voulait rester avec nous. Maintenant, il y a des discussions pour prolonger. Ça fait huit ans qu’il est chez nous. Il nous a amenés au plus haut niveau et il sera récompensé. »

Sinayoko bientôt prolongé à Auxerre ?

Des propos qui viennent apaiser les tensions, après un été marqué par des échanges tendus entre Auxerre et le RC Lens. Le transfert avorté de Sinayoko avait même donné lieu à une passe d’armes musclée entre les deux clubs, notamment après une pique envoyée par l’AJA sur les réseaux sociaux à Jean-Louis Leca, le directeur sportif du club artésien.

Aujourd’hui, le vent semble avoir tourné. Si les Sang et Or n’ont jamais caché leur intérêt pour le puissant attaquant malien, Auxerre, de son côté, veut désormais le blinder. Une prolongation est dans les tuyaux, preuve que le club bourguignon compte bien faire de Sinayoko l’un de ses hommes forts pour la suite du projet. Reste à savoir si Lens abandonnera définitivement la piste… ou s’il tentera un nouveau coup de chaud l’été prochain… ou même dès le mercato hivernal.