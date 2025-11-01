Très attendu après plus de deux ans sans jouer, Paul Pogba ne retrouvera pas les terrains face à Lens la semaine prochaine.

Le RC Lens peut souffler : Paul Pogba ne sera pas sur le terrain lors de la réception de Monaco le samedi 8 novembre. Attendu avec impatience après deux ans d’absence liée à une suspension pour dopage, le champion du Monde 2018 avait suscité beaucoup d’espoir pour son retour imminent. Mais une nouvelle blessure à la cheville repousse ses retrouvailles avec la compétition.

L’ASM devra normalement attendre la fin de la trêve internationale, le 22 novembre à Rennes, pour revoir Pogba en action. Pour Lens et le coach Pierre Sage, c’est donc un petit soulagement : l’équipe n’aura pas à s’occuper de l’ancien joueur de la Juventus et ses grosses qualités, bien qu’il n’ait pas joué depuis un moment. Florian Thauvin ne retrouvera pas non plus son ancien coéquipier en Bleu, du moins sur le terrain.

Un poids en moins pour Lens

L’entraîneur monégasque Sébastien Pocognoli a reconnu la déception du joueur en conférence de presse : « Ce n’est pas facile pour lui, il me l’a dit. Après, il faut essayer de relativiser et de tirer le positif : ça fait tellement longtemps qu’il attend que, s’il doit attendre deux semaines de plus – et je l’espère -, c’est peut-être peu. Il avait envie, il était prêt, l’échéance est retardée. On est tous déçus, mais l’idée est qu’il soit disponible après la trêve internationale, on va rester dans ce schéma-là. »

Mais pour Lens, ce report signifie qu’il pourra aborder le match contre Monaco sans devoir gérer l’impact immédiat d’un joueur de ce calibre. Car, même s’il n’a plus joué depuis septembre 2023, tout le monde connaît le talent d’un Paul Pogba, qui aurait pu se sublimer pour son grand retour.