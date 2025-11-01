RC Lens : un retour dans le groupe lensois pour affronter le FC Lorient

Le groupe du RC Lens pour affronter le FC Lorient.

Ce dimanche à 17h15, le RC Lens reçoit le FC Lorient pour la 11e journée de Ligue 1. À cette occasion, Pierre Sage a convoqué un groupe de 21 joueurs pour cette rencontre. Avec tous les joueurs sur le pont, le coach lensois a dû faire des choix, et a décidé de réintégrer le jeune Anthony Bermont, de retour de la Coupe du Monde U20. De ce fait, Ismaëlo Ganiou, Kyllian Antonio, Nidal Čelik, Jhoanner Chávez, Fodé Sylla et Hamzat Ojediran n’ont pas été retenus.

Le groupe du RC Lens

Gurtner, Delplace, Risser – Aguilar, Machado, Baidoo, Udol, Sarr, Abdulhamid, Gradit – Bulatovic, Sangaré, Bermont, Thomasson – Sotoca, Thauvin, Édouard, Sima, Saïd, Guilavogui, Fofana.