Revue de presse : le RC Lens secoué avant Lorient, Clauss sur le départ de l'OGC Nice ! 
Revue de presse : le RC Lens secoué avant Lorient, Clauss sur le départ de l'OGC Nice ! 

Pierre Sage (RC Lens)
Bastien Aubert
1 novembre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AJ Auxerre : un défenseur forfait face à l’OM

Le défenseur central et milieu de l’AJ Auxerre Oussama El-Azzouzi, blessé à la cheville gauche à Strasbourg (défaite 0-3), est forfait pour la réception de Marseille samedi (21 h 05, 11e journée de Ligue 1). En revanche, le latéral gauche Gidéon Mensah, qui vient d’être papa, est de nouveau disponible.

AS Monaco : Pogba sort du silence après sa rechute

La grande première de Paul Pogba était très attendue mais elle n’aura pas lieu ce week-end en raison d’une blessure à la cheville à l’entraînement. Il faudra donc attendre logiquement jusqu’au retour de la prochaine trêve pour revoir le Français dans le groupe. Ce samedi, à travers une courte story sur Instagram, Paul Pogba est sorti du silence : « Sabr (ndlr : patience en arabe), le plan de Dieu est le meilleur moment », a-t-il ainsi écrit sur ses réseaux. 

OGC Nice : Clauss poussé dehors en janvier ?

Jonathan Clauss, l’actuel capitaine de l’OGC Nice en l’absence de Dante, ne jouera pas contre le PSG, aujourd’hui. La décision de Franck Haise serait motivée par sa volonté de laisser redescendre une situation devenue insupportable, et de donner une semaine complète d’entraînement à son joueur avant de le relancer à Metz, dans huit jours. 

Pendant ce temps, L’Équipe avance que Fabrice Bocquet, le président du Gym, maintient le contact avec Clauss et son agent. Un départ du joueur en janvier est désormais dans les tuyaux cet hiver, à condition qu’il y ait des offres. Mais Clauss verra-t-il repasser le train alors que sa demi-saison est moyenne  ? Et son club acceptera-t-il de le vendre moins cher en janvier que cinq mois plus tôt  ?

RC Lens : Sage a remobilisé ses joueurs après Metz 

Battu à Metz mercredi (0-2), le RC Lens n’a pas confirmé sa victoire de prestige contre l’OM quatre jours plus tôt à Bollaert (2-1). Pierre Sage a dû secouer ses joueurs avant de recevoir le FC Lorient : « Il y a eu une discussion avec le coach. Il nous a remobilisés dans le vestiaire, a glissé Mamadou Sangaré en conférence de presse. Il nous a dit d’oublier cette défaite et de se concentrer sur le prochain match. Il ne faut pas oublier qu’on était sur une très bonne dynamique. Une défaite ne va pas nous démoraliser. On va tout faire pour garder notre cap et essayer de gagner le match contre Lorient. »

RC Strasbourg : un nouveau directeur sportif 

Dans un communiqué officiel, le RC Strasbourg annonce l’arrivée de David Weir au poste de directeur sportif : « L’arrivée d’un directeur sportif reconnu s’inscrit dans la volonté du Racing de renforcer la structuration de son pôle sportif. Avant de prendre ses fonctions à Strasbourg, David Weir occupait jusqu’à septembre dernier le poste de Directeur technique de Brighton & Hove Albion, où il a contribué à la mise en place d’une organisation performante. Ancien défenseur international écossais (69 sélections, plus de 600 matchs professionnels, notamment à Everton et aux Glasgow Rangers), il a mené une carrière exemplaire avant de se reconvertir avec succès dans la direction technique et sportive. Cette arrivée vise à soutenir la progression du Racing avec cohérence et ambition. »

