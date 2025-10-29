Le coach des Aiglons fait planer le doute sur la blessure de son piston.

Jonathan Clauss traverse une première partie de saison délicate à Nice, qu’il avait failli quitter cet été pour rejoindre le Bayer Leverkusen. Et hier, lorsque son coach Franck Haise a été interrogé sur sa blessure au genou, il y a eu comme un malaise en conférence de presse…

Une blessure diplomatique pour Clauss ?

« Il n’y a pas grand-chose de méchant, donc on verra comment il est. Lundi, il n’y avait pas grand-chose, ça ne nécessitait même pas d’examens approfondis. Ce qui est sûr, c’est que s’il est absent plusieurs semaines, ce n’est pas à cause du genou. » Et lorsqu’un journaliste a relancé l’ancien lensois en lui demandant si la situation était tendue, Haise a eu cette réponse : « Il y a des choses qui sortent et qui ne sortent pas de chez nous, ça m’embête. » Une réponse assez énigmatique, alors que Nice recevra le LOSC ce soir. Sans Clauss…