Recruté en prêt à la dernière minute du mercato estival en provenance du RC Lens pour renforcer l’attaque lyonnaise, Martin Satriano (24 ans) semble aujourd’hui hors des plans de Paulo Fonseca, et un retour dans le Nord apparaît comme la solution la plus probable.

Quel avenir pour Martin Satriano ? Le bilan de l’attaquant uruguayen est inquiétant à l’OL. Titularisé quasi systématiquement par Paulo Fonseca depuis son arrivée, le joueur de 24 ans n’a inscrit qu’un seul but et délivré une passe décisive. Des statistiques faméliques qui ont poussé l’entraîneur à chercher d’autres solutions. Pavel Sulc, par exemple, a été préféré en pointe lors des deux derniers matchs et a répondu présent avec un doublé face au Paris FC (3-3), renforçant l’idée que Satriano pourrait ne plus avoir sa place dans le groupe.

Hormis deux apparitions sur le banc face à Rennes et Lille, Satriano a donc passé la majorité de son temps sur le terrain sans réellement convaincre. Selon une rumeur relayée par Foot01, il paraît très peu probable que l’OL lève son option d’achat en fin de saison. Pour le RC Lens, ce serait donc un retour attendu.

Pour l’OL, ce mercato pourrait se résumer à un constat : Satriano n’a pas répondu aux attentes et la priorité sera désormais de renforcer le secteur offensif avec des joueurs capables de changer le cours des matchs. Le Brésilien Endrick est évoqué pour un prêt dès cet hiver en provenance du Real Madrid.