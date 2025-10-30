ASSE INFO BUT! : Tanenbaum va lâcher ses autres clubs, Kilmer Sport prêt à frapper fort cet hiver !
RC Lens : Pierre Sage a vécu un match « atroce » à Metz

William Tertrin
30 octobre 2025

Défait 2-0 par Metz, lanterne rouge de Ligue 1, le RC Lens a vécu un match atroce à Saint-Symphorien. Ce sont d’ailleurs les mots de Pierre Sage, coach lensois.

En déplacement sur la pelouse du dernier de Ligue 1, le RC Lens a vécu une soirée cauchemardesque, s’inclinant 2-0 face à Metz. Une prestation sans relief, qui a laissé Pierre Sage profondément déçu. « Au-delà du résultat, on ne s’est donné quasiment aucune chance de gagner ce match-là », a reconnu l’entraîneur lensois au micro de Ligue 1+. « On n’a pas réussi à développer ce qu’on avait souhaité. On a eu énormément de déchets, beaucoup de mauvais choix dans les phases où on était en attaque placée. »

Lens, même pas à la hauteur d’un match nul

Pour Sage, la défaite reflète surtout une incapacité à se mettre en position de gagner. « Je vous avoue que le fait qu’on prenne un but à la fin, je ne dis pas que c’est anecdotique parce que, mine de rien, entre un point et zéro point, ça change quand même un peu les choses. Mais dans tous les cas, jamais ce soir, on n’aurait pas pu faire mieux qu’un match nul. »

Après la belle victoire contre Marseille quelques jours plus tôt, l’entraîneur attendait une confirmation. Elle n’est jamais venue. « Lorsqu’on fait une bonne prestation, en tout cas un bon résultat contre Marseille, ce soir, le devoir, c’est simplement de confirmer cette chose-là. Et on ne l’a pas confirmé. Donc, on va faire les grands hommes, on va assumer les erreurs qu’on a commises ce soir. »

La rotation n’a pas fonctionné

Lucide, Sage veut maintenant tourner la page. « On va tous se regarder droit dans les yeux, se remettre au travail et faire en sorte de rattraper ça dès ce dimanche. Même si je n’aime pas trop repousser les choses, en tous les cas, ce match, on ne peut plus rien en faire. De toute façon, il n’y avait pas grand-chose de bon. Ce qui est important, maintenant, c’est de remettre de la qualité dans notre jeu et de la confiance dans ce qu’on fait. Il faut aussi régénérer des initiatives avec de l’efficacité pour que notre jeu soit beaucoup plus fluide et qu’on puisse créer plus de situations qu’on ne s’est créées ce soir. »

Le coach artésien a également défendu ses choix de rotation (Machado, Abdulhamid, Sima), effectués dans une semaine à trois matchs. « Certains qui avaient peu joué ont eu des opportunités. Malgré tout, ça n’a pas souri. Ce n’est pas non plus à eux de porter le chapeau de cette défaite. C’est une défaite de groupe. »

« J’ai trouvé cette ambiance atroce »

Et de rappeler que la responsabilité est collective : « Lorsqu’on gagne, certains jouent très peu, mais ils participent à la victoire. Ce soir, ce n’est pas parce que ces mêmes joueurs ont plus joué et qu’on a perdu qu’on va leur faire assumer cette défaite. On l’assume en groupe, en club, et on va, comme je vous l’ai dit, faire en sorte de rectifier le tir très rapidement. »

Enfin, la rencontre a été perturbée par plusieurs interruptions dues à des incidents en tribunes et des chants hostiles. Sage n’a pas mâché ses mots : « Les deux camps des supporters ont eu des chants qui ne plaisent pas à la LFP, et le match a été justement interrompu. J’ai trouvé cette ambiance atroce, à l’image de notre match. »

