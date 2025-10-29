Le RC Lens s’est incliné ce soir à Metz (0-2) où des incidents ont éclaté en tribunes. Voici nos Tops et nos Flops de ce piètre match du RCL…

Le RC Lens, tombeur de l’OM (2-1) le week-end dernier, voulait poursuivre sa bonne dynamique ce soir en se déplaçant sur la pelouse du FC Metz, lanterne rouge de L1. Mais l’équipe de Pierre Sage, qui a décidé de se priver de Malang Sarr, écarté pour s’être présenté en retard à la causerie, n’a pas livré la meilleure version d’elle-même en Lorraine. Loin de là. Et elle a même fini par s’incliner face à des Grenats qui n’avaient pas encore remporté le moindre match.

Risser et Gradit ont retardé l’échéance, les attaquants aux abonnés absents

Peu inspiré, le RCL a eu du mal à développer son jeu. Le trio Thauvin-Sima-Edouard a peiné à se montrer dangereux. La première mi-temps a été stérile. La rencontre a été marquée par des incidents en tribunes. En colère après les résultats catastrophiques des Grenats, les supporters messins se sont aussi manifestés contre le RC Lens, proférant des chants homophobes en première période puis des heurts, ce qui a conduit l’arbitre à interrompre le match à deux reprises. Lamentable !

Remplacés à la mi-temps, Edouard et Sima n’ont pas marqué des points. Mais Guilavogui et Saïd, entrés à leur place, n’ont pas fait mieux, tout comme un Thauvin éteint. Risser, lui, a été vigilant dans ses cages, notamment sur une reprise de Diallo. Et Gradit a également été décisif en effectuant un sauvetage sur sa ligne suite à un tir de Gbamin. Mais alors qu’on semblait s’acheminer vers un pauvre 0-0, Metz a fait la différence en toute fin de match. D’abord sur un penalty concédé par Abdulhamed, transformé par Hein, puis sur un missile de Hein, auteur d’un doublé et expulsé dans la foulée pour avoir fêté son deuxième but en enlevant son maillot alors qu’il avait déjà été averti…