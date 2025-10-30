RC Lens : à Metz, les Sang et Or ont peut-être perdu plus qu’un match
RC Lens : à Metz, les Sang et Or ont peut-être perdu plus qu’un match
William Tertrin
30 octobre 2025

Après les incidents entre supporters messins et lensois au stade Saint-Symphorien, les deux clubs risquent d’être sanctionnés par la LFP.

Mercredi soir, la rencontre entre le RC Lens et le FC Metz (2-0) a été marquée par la première victoire des Messins face à des Lensois méconnaissables, mais aussi par de sérieux incidents, éclipsant complètement le déroulement sportif du match.

Trois interruptions au total

Dès la 27e minute, la partie a été interrompue lorsque des supporters messins de la tribune Est ont quitté leurs sièges pour se rapprocher du parcage lensois, accompagnés de jets d’objets et de chants insultants, certains à caractère homophobe. L’arbitre a immédiatement suspendu la rencontre et réuni les capitaines des deux équipes pour tenter de calmer la situation, avant une intervention du speaker du stade.

Les tensions n’étaient pas terminées. Une seconde interruption a été nécessaire avant la mi-temps, alors que les forces de l’ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser un attroupement dans les tribunes. Après la pause, un nouvel arrêt s’est produit à la 70e minute en raison de chants insultants repris par les supporters lensois en parcage, et par certains fans messins.

Des amendes pour les deux clubs à venir ?

Au total, le match a été interrompu à trois reprises, transformant ce qui devait être un duel sportif en une soirée marquée par des incidents graves. La commission de discipline de la Ligue 1 se saisira du dossier, qui pourrait être traité dès le 12 novembre, sauf mise en instruction préalable, comme le rapporte L’Équipe. Les sanctions pourraient être lourdes : Metz risque un huis clos partiel, voire la fermeture complète de la tribune concernée, tandis que les clubs devront probablement s’acquitter d’amendes pour les chants homophobes provenant des deux camps.

Pour le RC Lens, cette rencontre pourrait laisser un goût amer : au-delà de la défaite sportive, les Sang et Or se retrouvent associés à une polémique qui pourrait peser sur l’image du club et sur la tenue des prochains matchs à l’extérieur.

