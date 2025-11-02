En conférence de presse, Junior Mwanga a prévenu tout le groupe nantais avant d’affronter Metz, dernier de Ligue 1.

À seulement 22 ans, Junior Mwanga s’est rapidement imposé comme un titulaire incontournable du FC Nantes sous l’ère Luis Castro. Prêté par Strasbourg sans option d’achat, le jeune défenseur polyvalent impressionne non seulement par ses performances sur le terrain, mais aussi par son autorité.

Alors que les Canaris se préparent à affronter Metz, Mwanga n’a pas hésité à mettre tout le groupe sous pression, rappelant à chacun l’importance de ces rencontres face à des adversaires directs : « C’est une équipe qui essaie de se battre pour se maintenir, avec ses qualités. Ce n’était pas évident pour eux depuis l’entame du championnat mais une saison c’est long, il faut s’accrocher jusqu’à la fin. C’est une équipe qui a gagné (face à Lens 2-0, mercredi) et qui va venir avec un peu plus de confiance, un peu plus libérée. À nous de faire le boulot et de continuer à les enfoncer s’il le faut. »

« On doit terminer avec un capital de points important »

Le jeune Nantais insiste également sur l’importance de capitaliser sur ce type de matches : « On a réussi à prendre trois points sur six face à des équipes qui étaient meilleures que nous sur le papier. Là, on va jouer des équipes de “notre championnat”, donc c’est à nous de prendre ces rencontres par le bon bout. Gagner ces matches pourrait nous faire basculer dans quelque chose de très positif pour la suite. On n’a pas forcément établi de tableau de marche mais on en parle dans le groupe, on sait que sur ces rencontres on doit terminer avec un capital de points important. Ce sont les matches face à nos adversaires directs qui peuvent avoir un vrai impact sur notre saison. »

Par ces déclarations, Mwanga montre qu’il ne se contente pas d’être un simple titulaire. Il veut impulser un état d’esprit de victoire et pousser ses coéquipiers à se dépasser, même dans les moments clés de la saison. Sous la direction de Luis Castro, le message est clair : Nantes ne compte pas se contenter de survivre, mais veut dominer ses adversaires, et ce dès dimanche contre Metz.

Propos rapportés par Ouest-France.