Luis Castro était présent en conférence de presse à deux jours de la réception du FC Metz dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1 (17h15).

Pluie de mauvaises nouvelles pour le FC Nantes avant le choc de bas de tableau contre le FC Metz (dimanche, 17h15). Luis Castro doit faire face à une véritable hécatombe dans son effectif : « Johann Lepenant, Francis Coquelin, Mickayl Lahdo et Hong ne sont pas disponibles. À voir pour Chidozie Awaziem, avec son épaule. Il a aussi une fatigue musculaire », a-t-il détaillé ce midi en conférence de presse.

Un coup dur pour le technicien portugais, qui voit plusieurs cadres et renforts estivaux contraints de déclarer forfait. Coquelin, attendu comme un leader d’expérience au milieu, manquera encore à l’appel, tout comme Lepenant, dont la récupération prend plus de temps que prévu. Lahdo et Hong, eux, laissent un vide sur les ailes, compliquant sérieusement les plans offensifs.

Seule l’incertitude autour de Awaziem laisse un mince espoir de renfort défensif. Mais à ce rythme, Castro va devoir bricoler pour composer son onze face à une équipe messine lancée après son succès de prestige à domicile contre le RC Lens (2-0).